吳忻熹偕2女現身活動 自言死過翻生 未被Haters影響情緒 (19:43)

吳忻熹（前名吳文忻）患乳癌惡化至第四期，癌細胞變異去到尾龍骨。她今天（11日）攜同兩女兒出席母親節活動，合唱一曲《Bald Mommy Bold Mommy》。吳忻熹表示花了兩星期時間製作這首歌及排舞，主要是女兒唱給她聽，是最好的母親節禮物。她說︰「 女兒是我抗癌路上的最大後盾﹗我之後會拍攝這首歌的MV，希望可以衝出香港，把這首以正能量化為音樂的歌推得更遠。面對癌症不用太沉重，可以甜蜜地和小朋友繼續生活。」吳忻熹表示目前病况OK，兩星期前行動如老婆婆般緩慢，企也企不直，近日接受輔助治療後迅速好轉。她說︰「我的病情比較反覆，仍要接受化療，所以還是光頭，不知何時完成化療。」

談到她分享病况遭網民抨擊，吳忻熹說︰「第一次遇上這情况，覺得是很好的訓練，能令我內心更強大。如被Haters影響到情緒，即是內心不夠強大，很難應付抗癌歷程，要用平靜心態對待。」她坦言最初看到批評時，內心也有點不快，但不會避開不看。吳忻熹強調︰「別人說什麼也影響不到我。我是死過翻生，不需要理會這些無聊說話。這些人用說話踩低人，內心很負面，會影響健康。我祝他們身體健康﹗」

同場的李龍基說現在每月可探望未婚妻王青霞（Chris）兩次，只需要再探望多5次，對方就出獄。他十分期待Chris重獲自由︰「第一件事就和她註冊，希望她安安分分，很誠實地做李太。Chris可有鬧我在《奇情谷》爆房事？她知道我上節目，也擔心我亂說話。我是有點亂說話的，只是開玩笑，誇大成分多，男人都是愛誇大。我上節目是想為她說話，太多負面報道會影響她，我想作出糾正。可想與Chris生仔再做爸爸？隨緣，對我來說不重要，我已有幾個子女。看她喜不喜歡，沒所謂，養得起，不怕生。」

（即時娛樂）