麥美恩與吳若希再做朋友有條件 姚焯菲睇好張與辰《中年3》奪冠 (20:38)

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3登峯之戰》今晚（11日）在啟德體藝館舉行，7強參賽者爭取冠軍及10萬元獎金。大批粉絲一早抵達場館，為參賽者應援，張與辰的母親亦從馬來西亞來港為他打氣。馮盈盈、陳曉華、麥美恩、姚焯菲等多位藝人現身賽前紅地氈環節。

馮盈盈開心透露近日接到要唱歌的商演工作︰「我也很驚訝有人找我唱歌，我很感恩，對方很有眼光﹗屆時會跳唱？一步步來，先唱好歌才跳舞。」陳曉華與馮盈盈一樣支持黃博，陳曉華透露父親是《中年3》的粉絲，每星期也收看節目。兩人被問到可想參加無綫的新歌唱比賽節目《聲秀》時，馮盈盈說︰「海選面試者都很有實力，我沒有信心。」陳曉華表示︰「我會唱歌，但沒勇氣參加比賽。如有商演找我們唱歌也可以一試，相信未來有更多進步空間。」緋聞男友朱敏瀚未找她拍短片宣傳劇集《虛擬情人》，陳曉華說︰「我正在拍《新聞女王2》，沒時間幫忙。身為同事，我會支持任何一套劇。他為何沒找我拍，就要問他了。」

麥美恩與吳若希疑不和，早前更公開絕交。吳若希受訪時只透露兩人之間發生了事，但不想多談。麥美恩承認跟對方發生了一些私人事︰「我們是大人，會私下處理，公司沒插手。為何友情轉差？看你覺得朋友的定義是什麼。當年拍旅遊節目時很老友？可能有部分是節目效果，但大家是朋友。」對於網民質疑兩人扮絕交為吳若希的演唱會宣傳，麥美恩說︰「網民說什麼，我不批判，總之順其自然。永遠絕交？做朋友要雙向，很多事不是單方面的，不是一個人說了算。如再做朋友，可以有條件傾，我可以考慮。如大家有機會同場，就看看可有機會回應一下。」

姚焯菲稱只會逗留片刻，之後會回家與家人食飯慶祝母親節，並透露已送護膚品給媽媽作禮物。她看好曾合作的張與辰有機會勝出︰「7位參賽者也很強，來到這一步很不容易，他們也很有天分，我很難選冠軍，但支持張與辰。」

（即時娛樂）