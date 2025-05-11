黃宗澤內地宣傳《執法者們》開心劇集受歡迎 預告露腳趾派福利 (23:38)

邵氏與優酷聯合出品的劇集《執法者們》，集合3大視帝黃宗澤、陳豪與馬國明演出，5月7日在內地線上開始首播，連續多天進佔貓眼網絡劇熱度榜第一位。劇中5位主角黃宗澤、馬國明、蔡潔、陳瀅與羅子溢近日先後到廣州、佛山與珠海跟劇迷見面，雖然廣州及佛山一直落雨，但廣州及佛山的見面會，均逼爆過萬劇迷圍觀，各通道都擠滿人，商場外都大塞車，場面墟冚。

各演員出場時，現場粉絲不停大叫偶像名字，眾演員被粉絲熱情溶化，期間即場演繹劇中經典對白，又跟現場粉絲玩遊戲及表演魔術，令大家好開心。他們對劇集在內地熱度感興奮，接受內地媒體訪問被問到會派什麼福利答謝劇迷，蔡潔與陳瀅立即笑說將這個責任交給羅子溢。羅子溢表示會逼馬國明著泳褲，被馬國明第一時間還擊：「我喺全套西裝入面著泳褲，子溢就唔著褲，因為佢個屁股出名夠翹！」黃宗澤就說要露就露一些從未公開曝光的身體部分，就是他的腳趾，但不知粉絲是否收貨。

見面會上有不少粉絲自稱是黃宗澤的老婆，他笑言不單止女粉絲，連不少男粉絲都大叫他「老公」，令他啼笑皆非。對於劇集推出即受歡迎，他好開心，因拍攝此劇是他演藝生涯最辛苦的其中一套，戲份中有9成是打戲，好希望這套劇收視率可以再創高峯。蔡潔以飄逸短裙加6吋高踭鞋上陣，黃宗澤見蔡潔跟自己一樣高，忍不住取笑她著了對熨斗出來。

今日一班演員聯同吳啟華與梁競徽於珠海出席直播節目，《執法者們》監製樂易玲到場探班，期間眾演員突然向樂小姐送上花束祝她母親節快樂，令樂小姐十分驚喜，讚一班演員好抵惜，好落力為劇集宣傳，在母親節都要工作未能跟家人慶祝，卻全無怨言，令她十分感動。

（即時娛樂）