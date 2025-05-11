袁詠儀母親節宣傳電影 兒子有約笑「有異性冇人性」 (23:49)

袁詠儀今日母親節聯同「翻版林明禎」黃潔琪（Miko）、陳峰、童繽毓、劉界輝等到將軍澳出席為馬來西亞電影《OMG！阿媽有喜》，獲戲中丈夫陳峰送花。袁詠儀表示被兒子張慕童「飛甩」，因已有節目，跟她說了母親節快樂；而老公張智霖要為《中年好聲音3登峯之戰》擔任評審，她只好「黐實」老公去現場欣賞。兒子是否陪女友的媽媽？她說：「應該未係，都可能是陪女朋友，但我諗未到陪女朋友媽媽這個程度，他應該不會咁啩......如果係都冇辦法，仔大仔世界。」她見過個女仔一次，又覺得尚未到男女朋友階段。個女仔ok嗎？她說：「未係女朋友！阿仔又話我爆佢啲嘢，唔講啦！」她指兒子的男女朋友她都有過目，ok的。兒子跟老公一樣有眼光？她說講了個準則。如果兒子陪女友不陪她，她自言不會呷醋，她笑言經常笑兒子「有異性冇人性」，認為兒子現在這個年紀開始獨立，要擴闊生活圈子，做媽媽在適當時候要放手。她未收到兒子的母親節禮物，但知道兒子與爸爸有商量，期待有驚喜。

來自馬來西亞的Miko向戲中媽媽袁詠儀送飛吻，她表示之後跟自己媽媽補祝，覺得日日都是母親節。她獲袁詠儀讚是宅女很乖，她表示姐姐已結婚，媽媽沒有催她結婚。她被問到如果《OMG! 阿媽有喜》香港票房理想會否着三點式派福利？袁詠儀聞言問為何要着三點式？建議Miko着短裙，由她露三點，但笑言不用講明露邊三點。

黃澤鋒日前宣布58歲太太陳麗麗懷第2胎，他們與女兒黃熙恩（小黃妃）捧場看《OMG! 阿媽有喜》，陳麗麗表示：「電影近似我們生第一個女兒的年代（52歲），來看戲重溫一下，也看看其他人怎樣看高齡產婦這個問題，希望大家用當事人的角度去想一想。」袁詠儀讚陳麗麗非常勇敢、好偉大，陳麗麗笑言：「我是靚靚（袁詠儀）的粉絲，聽到她這樣說好開心，我們都是媽咪，希望大家一起努力！」黃澤鋒說：「媽咪有偉大與辛苦之處，靚靚當然都會明白！」對於要面對網絡上的負評，黃澤鋒輕鬆回應：「無所謂，他們說得開心就可以。」陳麗麗亦樂觀說：「將負評變成正評吧！這個世代，很多人內心都有抑鬱、冤鬱，有個平台讓他們說一下就算了！總之他們說任何話，都不會影響我生或不生，我會繼續做好自己應該做的事！」6歲小黃妃將做姊姊好興奮，陳麗麗指小黃妃常對人說「我是家姐」，做每件事都和她肚裏BB傾偈，令她好欣慰。出席首映還有陳浩民一家六口及關楚耀等。

（即時娛樂）