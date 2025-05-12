具俊曄痛失大S身形暴瘦 S媽母親節貼全家福：要堅強起來 (11:50)

台灣女星徐熙媛（大S）今年2月在日本旅行因流感併發肺炎病逝，昨天（11日）母親節，是大S離世100天。胞妹徐熙娣（小S）前晚（10日）在社交平台上載兩姊妹拖手照，發文吐心聲，同時呼籲大家寫下對大S思念、感受或祝福，藉此令失去女兒的S媽（黃春梅）減少悲傷。

S媽前晚已在社交平台貼出她和3個女兒合照，昨晚S媽公開一張與兩個女兒﹑女婿具俊曄和Mike等的全家福，相中的具俊曄因痛失愛妻大S，身形明顯消瘦，S媽也感心痛，她寫道：「今年的母親節雖然令我心痛，我女婿具俊曄因爲思念熙媛日益消瘦，還有女婿Mike每次貼心的安排，我還有2個兩個孝順的女兒。

熙娣還請同事做了熙媛的AI影片給我，只因為我跟她說：我好想再聽一次珊珊（大S）祝我母親節快樂！甚至有這麼多藝人、民眾朋友，都思念著熙媛，還給我那麼多的祝福，我真的很感謝大家，我一定要堅強起來，也許不是立刻，但我相信慢慢的，我會越來越好。」

之後S媽再連環發文：「母親節的最後一刻：我要感謝每一位給我加油打氣的親友們：感恩、我會慢慢的努力、不管您來自何處？感恩﹑再感恩。」﹑「最後，來年有緣再互談。忍不住的掉眼淚，明（今）天起停止掉淚！請給我鼓勵，謝謝﹗所有的媽媽們一定要注意身體健康喔。」

（即時娛樂）