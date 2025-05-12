黃子華擔任謝安琪新歌MV男主角 「大嫂Respect症」爽快答應 (12:17)

謝安琪（Kay）最新力作《50/50》正式面世，這首歷時2年精心打磨的作品，以人生抉擇為核心命題，更情商黃子華擔任MV男主角。2人首次合作，便挑戰高難度演出，全程零對白，僅憑細膩眼神與豐富情感，呈現一場與自我對話的內心獨白。

《50/50》MV通過簡而富有哲學意味的鏡頭語言，讓Kay與子華分別坦誠面對鏡中的自己，Kay透露創作靈感源自真實經歷，每當陷入迷惘或低落時，她習慣對著鏡子與自己的內心對話，為自己打氣：「我事前無同導演Pazu提及過呢個習慣，但好神奇地，佢喺MV場景設計入面，營造咗類似空間，畀演員赤裸面對自己不同情緒，由迷惘到覺悟，最後做出選擇去繼續前行。呢個過程本身好有力量，我相信觀眾都會從中見到自己嘅影子。」

為尋找能完美演繹無聲戲碼的主角，Kay與導演鎖定具備深厚演技功力的對象。Kay立即想到以妙語連珠見稱的子華：「我一聽到導演嘅構思就覺得，嘩！我好想睇子華演繹，會好好睇！因為平日睇子華嘅表演同電影，大家都好愛妙語連珠嘅子華神，但係唔講嘢，用眼神、表情、感情去講佢嘅內心畀你聽、畀你感受，嘩，真係好吸引更加想睇。」Kay大膽打電話給子華，誰知他毫不猶豫一口答應，其後更幽默回應：「我同張繼聰好熟，我呢類人有種叫『大嫂Respect症』，阿嫂（Kay）佢半夜打畀我，我當然係『Yes！阿嫂！』」 Kay聞言大讚子華有義氣。

拍攝《50/50》MV之前，子華為投入角色狀態，準備工作比拍攝電影更為嚴陣以待：「講真，我真係未試過拍攝之前準備咁多。我諗我有時拍一套戲，都未必需要咁多準備。因為正如Kay所講，佢呢首歌係有好多情緒喺裹面，係面對難關嘅一種狀態，咁我係一個長輩嚟，我已經釋懷咗好多野，要進入返佢講嗰個世界，對我嚟講係要返去經歷好多靈魂拷問，先至可以進入返，佢哋想要我演繹嗰個狀態。基本上我由拍攝前一晚吃完飯嗰一刻，我就無再同屋企人講嘢喇，因為我要開始進入狀態去準備。」

拍攝當天，由於大家都明白要演繹一場難度甚高的內心戲，氣氛異常嚴肅，然而子華演出令眾人驚艷。Kay表示子華每個鏡頭精準到位，尤其有一組情緒起伏極大的特寫，僅憑眼神就將角色內心掙扎與釋懷，層次分明地呈現，令在場所有人為之動容：「我唔知你腦裹面當時經歷咗啲乜嘢，但係我喺個Mon睇，我都睇到（同你嘅情緒起伏）好貼啊，你嘅情緒好似穿透咗鏡頭觸碰到我嘅心，我好深刻，亦想像得到，觀眾睇嘅時候會有好多感受，會好感人。」子華則保持一貫幽默：「今次MV基本上係1 Take過，好唔好都係咁啦！我真係好多謝阿Kay畀我呢個體驗。」

子華透露這次拍MV不只是特別經驗，亦是坦誠面對自己的機會，因為《50/50》講述人生的高峰低谷，他需要重新審視自己的高峰與低谷，讓他內省和回望自己人生，從而準確詮釋歌曲中面對心結的複雜情緒：「我隨便咁講自己人生嘅高峰低谷，就梗係話我當年點樣做票房毒藥、點樣去到紅館、今時今日有幾巴閉。

但原來嗰啲完全唔係我人生嘅高峰低谷嚟，對我嚟講，人生嘅高峰同埋低谷都完全係同事業無關，反而係同我身邊嘅人有關，所以我好多謝Kay邀請我去演，令我對自己嘅人生都提醒好多嘢。」

（即時娛樂）