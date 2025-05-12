虛擬情人｜朱敏瀚飛馬來西亞搵張振朗 掀「反黑CP」回憶殺 (13:20)

由於在《奔跑吧》中面值500港元的「心形銀紙」，來到Adam Challenge貶值至20元，采琳（吳若希）頓時面色一沉。（無綫提供圖片）

朱敏瀚（朱仔）在劇集《虛擬情人》中，化身虛擬Adam，為配合宣傳，飾演Adam的朱仔在真‧現實世界，找來6位藝人好友接受「Adam Challenge」，分別為周嘉洛、羅天宇、陳瀅、吳若希、謝東閔及「反黑CP」張振朗！

整個系列由朱仔一條龍親自操刀，由度橋、撰稿、邀約藝人參與拍攝，到剪片及所有後製，均由他一手包辦，為令自己能與張振朗同框，朱仔飛往馬來西亞拍攝，誠意十足。

在6位挑戰者中，以陳瀅的「虛擬剪髮」任務最受歡迎，「劇情」講述陳瀅要求Adam幫忙set頭，而Adam亦認真地左set右set，陳瀅期間玩踢爆：「Adam你做咩講粗口？」全程忍不住笑，最終Adam順利完成任務，更連「長蔭遮面」效果亦認真還原，與陳瀅要求的模特兒造型，逾八成相似，女主角程晴（王敏奕飾）留言大讚"Brilliant"。

第二條受歡迎的短片，是吳若希回憶殺挑戰，「劇情」講述Adam找來《奔跑吧！勇敢的女人們》「采琳」吳若希，采琳坦言很掛住「禾平」，Adam聞言即戴上黑框眼鏡玩變身，又拿出氣球及「心形銀紙」等定情信物感動采琳，但由於在《奔跑吧》中面值500港元的「心形銀紙」，來到Adam Challenge貶值至20元，采琳面色一沉說：「變咗廿蚊嘅？」Adam毫不客氣回應：「最近使多咗」，令采琳大為氣結。

「Adam Challenge」最後兩個挑戰者分別是謝東閔及張振朗，朱仔先以Adam身分，找來《奪命提示》的「Julie」謝東閔，企圖提供虛擬服務，豈料謝東閔兇神惡煞回應：「我係你嘅Julie，使唔使我㨃冧埋你呀？」配以由輕鬆變緊張的配樂，以及謝東閔搞怪的「賓尼兔」嗡鼻小動作，效果爆笑。

張振朗的Adam Challenge，「劇情」講述振朗由馬來西亞video call Adam大嗌寂寞要求陪伴，豈料一個轉身朱仔已亂入張振朗視像通話，並大派肉麻對白：「我一直都喺你身邊，冇離開過你，你知㗎﹗」張振朗聞言忍不住笑，再加上配樂，相當抵死。對於「反黑CP」重逢，網民大為受落，留言：「振朗永遠係Adam嘅最愛」。

（即時娛樂）