《中年3》決賽｜黃博放鬆心情盡情發揮 張與辰膺亞軍沒失望 稱已移居香港 (16:54)

亞軍的張與辰沒有感失望，得3個獎已很開心。（鍾偉茵攝）

《中年好聲音3登峯之戰》昨晚（11日）舉行，黃博、張與辰、劉洋分別奪得冠亞季軍，3人一齊受訪。

冠軍黃博賽後表示，自己狀態放鬆，只想憑3首歌盡情發揮，打動所有觀眾。她解釋唱快歌不算最難，只是在表演環節之間出場有點趕，她需要回氣，所以有點緊張，一聽到音樂感覺便回來。

談及3甲戰的回合比拼，黃博在快歌得分原本落後劉洋，後來反超前，她認為3人之中無論是誰得到冠軍，都值得開心，她大讚張與辰和劉洋表現一直優秀，唱得好又各有特色。黃博是《中年好聲音》首位「冠軍女將」，她認為今季其他女參賽者，例如陳芷盈、曹越、善玥澄等也各有特色。

黃博感謝大家的鼓勵、評判團提點和肯定，還多謝導師韋綺姍指導。得獎後，黃博好想答謝每位支持她的人，包括從北京特別來港撐她的朋友，想跟他們擁抱。至於丈夫，她甜笑指每日在家都有感謝他，黃博本身在港工作，希望可以繼續唱歌。

亞軍的張與辰沒有感失望，得3個獎已很開心。他自覺狀態好好，全晚過程沒緊張又沒壓力，發揮比平時更好，表現如有神助。張與辰感謝設計師為他度身打做3套戰衣，令他出場充滿氣勢，似完成在香港開騷心願。

提到專誠來港撐他的媽咪，為兒子得獎感動落淚，張與辰解釋：「之前我參賽過，又出過唱片，但今次是媽咪真正感受到最感動的一次！畢竟我在幕後多年，能再次踏上舞台唱歌行出來做歌手，達成她的夢想。」張與辰相信粉絲對他獲亞軍沒有太失望，隨即舉行after party食飯慶祝。

早前曾承諾之後會搞「與辰旅行團」，他表示會籌備，視乎公司工作安排才作決定。老家在馬來西亞，張與辰透露已搬來香港住，即使花錢買機票，也寧願兩邊飛，他笑說：「好珍惜今次機會，所以我會長住，不會走，不要趕我走！」

有「重炮手」之稱劉洋臨場發揮驚人勇奪季軍，他亦自覺狀態好，而且不緊張，得獎後心情感動又激動，非常完美。劉洋獲評判之一的葉蒨文讚舞姿可愛，車婉婉亦笑他可與「中2生」譚輝智比拼，劉洋搞笑地答盡快找舞蹈老師學舞，準備向跳唱發展。劉洋本身在昆明開火鍋店，未知會否留港工作，但考慮將火鍋店生意帶來，於深圳或香港開店。

（即時娛樂）