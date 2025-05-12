曾志偉稱《中年3》決賽製作費預算多過2倍 《中年4》參賽資格不變 (17:34)

曾志偉在完騷時，急不及待宣布招募《中年好聲音4》，原因是知道很多人想參加，不想這團火熄滅，並打算全球招募。（鍾偉茵攝）

《中年好聲音3登峯之戰》昨晚（11日）圓滿結束，黃博、張與辰、劉洋分奪冠亞季軍。無綫總經理（節目內容營運）曾志偉表示，見現場氣氛反應熱烈，相信現場和家庭觀眾也感到滿意，對參賽者是真心鼓勵，比賽也帶來很多驚喜。

談到今次移師啟德體藝館舉行，無綫邀請曾在內地協辦過奧運會、全運會開幕式的大型製作團隊參與幫忙，他說：「平常可能會用300支射燈，但今（昨）晚用了700多支，效果非常好。雖然製作費預算比起在錄影廠，不止多兩倍，但開心讓更多觀眾入場看騷。內地節目通常是錄播，團隊見我們做直播，也大讚佩服。」

曾志偉表示經過今次之後，考慮日後製作其他節目，都讓更多現場觀眾參與帶動氣氛。他還爆嘉賓之一的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，原本往主場館欣賞五月天演唱會，結果留到最後頒獎時刻，多謝對方支持。

曾志偉在完騷時，急不及待宣布招募《中年好聲音4》，原因是知道很多人想參加，不想這團火熄滅，並打算全球招募。他又表示今次是考驗，因為無綫從未試過做一個選秀騷會做這麼長時間，參賽者年齡資格繼續維持35歲或以上，希望延續節目意義，就是為一些喜歡唱歌的中年人圓夢。

至於《中年4》的評審，基本上沒有太大變動，亦會邀請飛行嘉賓擔任評審，每年都有不同。曾志偉指待另一個歌唱節目《聲秀》完結，才會開始《中年4》，兩個節目不會重疊。

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（即時娛樂）