林芊妤同老公冇「七年之癢」 要囝囝學獨立 單身葛綽瑤談擇偶條件 (17:50)

林芊妤（Coffee）、強尼和葛綽瑤（Yoyo）今天（12日）到尖沙咀，擔任婚禮品牌大賞頒獎嘉賓。今年是Coffee和老公翟志榮結婚7周年，Coffee表示沒有「七年之癢」，但跟一個人生活多年，難免有點悶，她說：「之前朋友讚我老公又靚仔、又健碩，問我會否擔心他出軌，但我對了他多年，對他的身形和外貌已『滑牙』，正如他的朋友讚我身形好和樣靚一樣，他都沒反應。」Coffee爆6歲兒子還與他們同睡，更睡在他們中間，打算今年暑假，要兒子開始學獨立。

說到她之前在社交平台貼出多張性感泳衣相，她估不到迴響這麼大，可能大家久沒見她性感示人，有人更留言「Coffee返嚟啦」，其實她沒走過，只是為人母後，未必經常衣著性感。問會否影更性感照片？她反問：「我已35歲，大家仍對我有興趣？」她透露瑜伽服生意，受經濟影響下跌兩成，未來會推出其他產品，不可坐以待斃。

強尼和太太今年結婚25年，打算偕同13歲兒子旅行慶祝。說到《全民造星VI》99強誕生，身為《造星》主持的強尼表示6月才是真正比賽，以他所知今屆會拉長來做，對參賽者是好事，有較多時間準備，製作組也會多花時間剪接，令節目更精彩。他說：「以前兩星期做一round，參賽者在14日內排2隻歌舞，很辛苦，他們接近24小時不眠不休排練，同事亦然，稍為有年紀的工作人員，都不願意跟《造星》這個節目。」

首次穿上婚紗的Yoyo沒憧憬將來婚禮，但幻想過媽媽幫她穿裙褂，蹺爸爸隻手步進教堂場面。Yoyo目前單身亦沒追求者，擇偶條件要有愛心、孝順和高過她；樣貌方面，她笑言當然希望像韓星李敏鎬和朴寶劍般英俊。

（即時娛樂）