姜濤自爆仍有3年約 Lokman稱如不續約 MIRROR一定散 (18:23)

如當中有隊友不續約，怕不怕MIRROR會散？Lokman（左圖）說：「我諗唔續約就一定會散㗎啦，我覺得各人有各人方向，如果行乜嘢方向，相信我哋都會支持。」（劉永銳攝）

楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）及陳瑞輝 （Frankie）組成的MIRROR小隊「夜粥小組」，為宣傳下月亞博舉行的《Manifest I W.T.F. Live 2025》，今天（12日）坐上開篷巴士由旺角巡遊到尖沙咀為開騷造勢。4子先坐開篷巴士到旺角起步，吸引逾200粉絲到場支持，4子在車上呼籲粉絲購票，之後下車派明信片答謝粉絲支持，現場一度混亂，惹來商場投訴，4子再上車前往尖沙咀，並以英語呼籲購票。

姜濤在綜藝節目中自爆還有3年約，4子是否亦同時期約滿？Lokman說：「有啲事已呼之欲出，但唔方便回答，任何合約都有限期，天下無不散之筵席，長或短只係一個概念，過完1年或3年，都係一樣咁過。」AK則說：「大家開開心心一齊邁步向未來，未來嘅事，我哋未來再算。」問到如有隊友不續約，怕不怕MIRROR會散？Lokman直言：「我諗唔續約就一定會散㗎啦，我覺得各人有各人方向，如果行乜嘢方向，相信我哋都會支持。」

Lokman投資的咖啡店﹑與Alton及ERROR成員何啟華（Dee）合資的泰菜餐廳相繼結業，他表示不影響做生意信心，但影響到他更加小心，他說：「試完之後發覺要再諗多幾步先至去行一步，都要學習交學費，好難一步登天，經過這2次學習，暫時應該不會再搞食肆，但唔會答實將來會唔會再做其他生意，有無限可能性，暫時仲有服裝品牌，專心將所有成本向住同一方向。」Alton表示結業不單是純粹自己決定，大家都有了解過市場情况，等問題變得樂觀和見到曙光，也不排除再搞，但短期內未有這計劃。

AK現階段先專心舞台劇《SUCK樂園》演出，演出完畢後便追趕演唱會進度。對於出席CHILL CLUB頒獎禮因企起身被投訴阻擋後面觀眾睇騷，問可認為自己當時太興奮？AK說：「我成日睇騷都好興奮，唔好意思，同埋我主張睇騷high，覺得企起身係應該，如果我哋個騷大家睇得開心高興，歡迎大家企喺度同我哋一齊揈！」

Lokman表示「夜粥小組」會否加場，則要看反應，他希望可加場，今次選擇室內場地並不是擔心如「禿鷹小組」開戶外騷下雨，而是不同人，嘗試不同可能性，但表明今次「夜粥小組」不會騷肌，除小組上有不同組合表演，主題是帶觀眾進入一個旅程，讓觀眾感受他們想在演唱會表達什麼，亦會以歌會友方式真情剖白，AK說：「我們4個舞藝就一定精，反而想呈現平時大家見不到的一面，看我們平時跳跳紮好似好搞笑，今次希望讓大家看到溫柔及較情感一面。」

（即時娛樂）