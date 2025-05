王君馨(Grace)與丈夫Daniel於2016年結婚,去年12月宣布有喜。佗B已39周﹑「卸貨」在即的Grace趁昨天(11日)母親節,讓老公Daniel體驗一下「懷孕」滋味,她買了一個25磅的西瓜,並綁在老公身上,讓他感受懷孕39周的大肚感覺,Daniel佗住大西瓜,在家中做出多個動作,包括坐下﹑執筆﹑著鞋﹑睡覺﹑搽潤膚霜及坐車等,其間Daniel也感到吃力,完全感受到老婆佗B的辛苦,Grace寫道:「祝每位偉大的母親,母親節快樂!Hope you get some good Laughs outta this one!」

(即時娛樂)