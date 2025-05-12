57歲吳婉芳凍齡有術 跟Lynus慶祝母親節 似姊弟多過母子 (20:02)

1986年港姐亞軍吳婉芳是「凍齡靚媽」，她的二子胡智同（Lynus）遺傳媽咪標致五官，同是靚人一族，Lynus大隻靚仔又有型，昨天（11日）母親節他親自炮製曲奇贈母，他還有心思地砌出3個"MOM"字的曲奇，家中偌大廚房亦曝光，然後他遞給吳婉芳並說：「母親節快樂﹗」吳婉芳先說"Thank you"，Lynus再說：「試下吖﹗」吳婉芳搞笑說：「吓﹗得唔得㗎？」Lynus心急追問：「掂唔掂？」吳婉芳點頭讚好，Lynus開心笑說：「真係掂？」片中的吳婉芳保養得宜，依然省鏡。

另外，不少藝人也在母親節於社交平台貼相發文洗版歌頌母親，容祖兒上載和媽媽合照，並指媽咪是她永遠溫暖的避風港：「在我最迷惘的時候她的堅毅為我導航使我找到方向，在我需要保護的時候，妳會變身成為一隻母獅子，感謝妳用了大半生為我解釋什麼是愛。」蔡卓妍也貼出和媽咪合照，2人似兩姊妹多過兩母女，阿Sa送花給媽咪並留言：「Happy Mother's Day，簡簡單單食個飯已經好開心。」

楊茜堯和老公羅子溢育有一子一女，楊茜堯在社交平台貼出和子女慶祝母親節照片：「Happy Mother's Day，祝大家母親節快樂，謝謝我最偉大的媽媽，謝謝我最可愛的兒女，謝謝辛苦工作的爸爸（羅子溢）。」

（即時娛樂）