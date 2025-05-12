中年3︱海兒撐張智霖並非最廢評判 黃博再戰湖南衛視《歌手2025》 (23:10)

《中年好聲音3》王者謝票會冠軍黃博、亞軍張與辰與季軍劉洋亮相，評審Maria Cordero(肥媽)、周國豐及海兒同出席，吸引大批粉絲到場支持。網民對賽果熱議，肥媽稱昨晚節目後回家，兩個妹妹以及妹夫共3人在家中飲紅酒邊鬧交，為三甲的名次拗到凌晨4點。周國豐與海兒表示得獎者都是他們的心水三甲，但為李金凱臨場失準感可惜。網上瘋傳羅志祥看宣布黃博得冠軍時O嘴表情截圖，海兒解釋實情並非如此：「當刻我站在小豬身旁，好清楚情況，他以為大會會玩效果公布賽果，沒想到那麼快，就O嘴問『講咗嗱？』， 完全不關黃博事。」

嘉賓評審張智霖評黃博一句「我愛你」捱批，被鬧爆是「史上最廢評判」，海兒說：「 全部評審都畀人鬧廢，呢個稱號是共享的，我相信大家都盡力，用心想做到最好，而且每個人有自己做法。」周國豐說：「每個人有不同風格，好難去評價他的風格是否適合，我就覺得張智霖稱職，知道他和太太袁詠儀都是這個節目的支持者，對參賽者很熟悉，其實7強誰是冠亞季軍，他們都已經贏了，要多謝大家討論度高，令收視和成件事共融度高。」

黃博奪冠被質疑，她大方表示每個參賽者各有支持者，而且心目中的劉洋和張與辰都非常好，她尊重大家的意見。黃博被指表現失準奪冠，唱快歌環節只做揮手動作，她解釋：「我對快歌的理解就是節奏快，沒有想到快歌等於跳唱，其實我都很喜歡跳唱，希望將來把機會展現出來。」她表示賽後一直忙著，沒有留意網上瘋傳小豬聞賽果O嘴報道。

對於張智霖被指偏心她，引發外間討論賽果不公，黃博主動要求替張智霖平反：「 之前我並不認識他，好感謝他評語的肯定，我相信他畀了一個評判分數，好感謝有這個經歷。」另黃博被發現早前參加了湖南衛視《歌手2025》賽事，她承認已經報名，因為自己很喜歡唱歌，希望有舞台發揮：「我有問過公司，公司沒有反對。我一直有關注這個節目，之前誕生了很多好作品，所以我希望參加《中年3》後，繼續向歌手方向努力 。」

（即時娛樂）