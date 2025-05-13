盧瀚霆被爆有「金豬氣運」 異性緣極旺 終身穿粉紅色內褲助運勢 (12:20)

盧瀚霆被算出今年異性緣極佳，同時獲師傅溫馨提示，他可終身穿粉紅色內褲，有助增強運勢。（ViuTV圖片）

ViuTV團綜《呂濤米Lo Seoul》昨晚（12日）播出第6集，今集MIRROR小隊「妹豬組」成員李駿傑（Jeremy）、盧瀚霆（教主）和姜濤體驗韓式算命，師傅是《Running Man》御用算命師兼韓國資深玄學家朴成俊。

教主獲讚性格乖巧和善良，是完美主義者，喜歡的東西一定要分明，對於一些曖昧和模稜兩可事情感到鬱悶，教主聞言亦指很準：「好似我。」在旁的Jeremy和姜濤唱雙簧派花生：「所以好煩﹑好鬼煩﹗」經理人黃慧君（花姐）也說：「同你（教主）做嘢壓力大10倍。」教主聞言表示：「唔煩嘅話，最後成品唔好嘅話，都係自己受。」

教主被算出出生時帶「金豬力量」，而金豬代表財富多，他的「金豬氣運」和韓國人氣女團aespa隊長Karina相似，預計教主財富及不動產會愈來愈多，教主聞言相當驚訝又高興。

師傅又指教主對女人有執著一面，指他今年會有很多女人在他身邊打轉的運勢，異性緣極佳，至於教主的幸運色，則是粉紅色，可增強他運勢，教主驚訝反問：「真定假呀？我嘅應援色正是粉紅色。」師傅指教主適合粉紅色，有助其運勢，而且不只是今年適合，而是終身也適合，教主聞言說：「日日只着粉紅色，仲要着粉紅色底褲。」

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（即時娛樂）