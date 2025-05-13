姜濤被指壓力大「傷口」多 未來女友屬愛撒嬌可愛女生 (12:58)

姜濤也直認總之別人對他好，他會100分對人好，若別人對他不好，就要1000倍「奉還」。（ViuTV圖片）

姜濤有想去幫別人的善良心腸，即是如果有人向他借錢，他一定不能取回。（ViuTV圖片）

ViuTV團綜《呂濤米Lo Seoul》昨晚（12日）播出一集，MIRROR小隊「妹豬組」成員李駿傑（Jeremy）、盧瀚霆（教主）和姜濤體驗韓式算命，師傅是《Running Man》御用算命師朴成俊。

首次算命的姜濤神情略顯緊張，朴成俊指姜濤的八字中隱藏了異性，要找到自己異性要花時間，同時又指姜濤帶着像海洋般強大的水能量出生，帶有「黑鼠能量」，性格對人謙虛恭敬，不過也帶急躁能量，Jeremy和教主又派花生說「真的﹗」Jeremy再獲師傅溫馨提醒要減少說話，場面搞笑。

朴成俊指姜濤是有很大壓力的人﹑也有很多「傷口」，對往事會記很久，誰對自己好會好好記住，對他不好的會更加記得，此時全場爆笑，姜濤聞言說：「真嘅﹗呢個非常準，我阿媽係咁教我，總之人哋對我好，就100分對人好，人哋對我唔好，就要1000倍對佢唔好。」經理人黃慧君（花姐）笑稱：「真係唔好得罪姜濤。（呢個教育方針點睇？）我都唔敢批評。」

朴成俊又指姜濤有想去幫別人的善良心腸，即是如果有人向他借錢，他一定不能取回。Jeremy笑稱：「我需要錢呀姜濤，借住10萬8萬嚟先﹗」花姐插嘴：「佢借錢畀人嘅機會好細。」

朴成俊又謂姜濤認識女生或談戀愛的話，要跟像朋友的人交往比較好。花姐聞言即急問：「個女仔（指未來對象）有乜嘢特徵？」朴說：「善解人意﹑有點可愛及愛撒嬌，理財能力比姜濤叻。」朴又建議姜濤多行山，但姜濤說自己鍾意打波，最後姜濤獲師傅贈錦囊，指他雖然會掙好多錢，但壓力會在他身上出現，故再建議他多登山。

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（即時娛樂）