鄺旨呈以樂壇男新人身分出道 新歌為面對逆境的人打氣 (13:41)

旨呈表示和Pony及童童主持了節目《粉絲福利署》，彼此之間產生深厚默契和友誼。（大會提供）

今年樂壇男新人鄺旨呈（Andy）追夢多年，由樂隊主唱，到參加《全民造星》，做演員及主持，多年來以不同身分向夢想前進，今年他終於踏上另一旅途，出道成為男新人，把他近年生活感受記錄下來。

旨呈第2首派台歌《Siu4》，歌曲概念來自他自身生活環境的感受，透過新歌為面對經濟不景的都市人打氣，就算面對再大的壓力，也希望大家停一停﹑聽一聽和笑一笑。歌曲由陳奐仁監製，小克填詞，找來曾在電視節目當主持的蔡寶欣（Pony），童童＠小薯茄featuring加持。

他說：「我從小都喜歡將歡樂帶給身邊的人，就算成為歌手也一樣，小克的詞充分表達了我的性格，加上歌詞玩味，特意找來Pony及童童跟我featuring，希望大家聽完可以從煩惱中笑一笑，香港人需要放鬆一下。」

提到新歌MV，除了有Pony及童童與，還找來商台DJ黃正宜（阿正）客串，提到找來童童和Pony參與，旨呈說：「我哋主持咗長達2年節目《粉絲福利署》，彼此之間產生深厚默契同友誼，我希望第一首歌能夠搵佢哋參與，為我嘅第一部曲燃點起熱血嘅火。

今次MV場景去了好多香港人熟悉嘅打卡點，我本身對香港文化抱有好深厚感情，希望大家睇呢個MV時，感受到香港仍然都係我哋最愛嘅香港。今次MV拍咗2日，除咗要去好多唔同地方，仲要我哋18個人（包括舞蹈員）喺香港唔同大街小巷快閃跳舞。

𠵱家諗番起想再次多謝佢哋，Pony仲因為今次拍攝而病咗，今次拍攝連續2日，咁啱兩次拍攝香港天氣溫差有10幾度差距，佢亦因為咁病咗，事後都請佢食咗大餐，好好補償佢。」

旨呈去年在偶然機會下，在殯儀館舉行音樂會獲網民談論，令他了解生死教育「從死看生，及早預備，活好當下」，他說：「2024年在一次機緣巧合下，認識了一位殯儀館負責人，在傾談中我們提到夢想，生和死之間的議題。言談間我明白到人的力量有限，很多事情都無法控制，隨時一個意外，你的人生計劃和夢想會一瞬即逝，也是這個原因，啟發我有一個以音樂告別儀式故事為主題的殯儀館音樂會。經過這次音樂會，為我帶來了新的體會，令我重新反思什麼是不捨﹑珍惜﹑放下和釋懷，希望將這份體會融入到我的音樂延續下去。」

（即時娛樂）