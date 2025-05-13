虛擬情人｜王敏奕譚嘉儀閨密反目 郭柏妍驚喜客串 孖鄧智堅鬥戲 (14:44)

無綫劇《虛擬情人》本周一至周五晚八點半翡翠台，播映播出最後5集。來到結局周，程晴（王敏奕飾）與Adam（朱敏瀚飾）的「完美愛情」迎來超大危機。Neo（黃子恆飾）意外得悉Adam已走入現實世界這個真相，再加上Neo辛苦建立的公司面臨被告及財困等大堆危機，令向來理智的Neo終極崩毁「大暴走」，除對公司員工瘋狂發難，更一度嘗試破壞Adam「虛擬空間」，令Adam面臨前所未有的重大危機；另邊廂，一直居住在Adam心裏的阿Bug，亦出現不穩定情况、「飛出飛入」相當有可疑，身體日漸虛弱的Adam卻未有將實情告知程晴，並再勉強自己使用「虛擬力量」幫助程晴。

除了Adam與程晴關係出現危機，結局周中程晴與好友小雨（譚嘉儀飾）的閨密情、小雨與大明（鄧智堅飾）看似平淡安穩的夫妻關係、Neo與程晴形同虛設的情侶關係，亦全線爆煲。一幕程晴與小雨吵架場口，突顯了「平凡女人」與「女神」做閨密的痛苦與不甘，小雨在場口中吐出每句對白，均有血有肉夭心夭肺。

結局周另一焦點，第4度同框拍劇的朱仔與黃子恆，在結局周將復刻《拳王》經典打拳場面，暴走的子恆火力全開向朱仔窮追猛打。

隨著首周請來陳豪客串李文信醫生一角外，結局周同樣有驚喜客串，她就是郭柏妍（Rosita）。據知Rosita與監製瑋澄因合作《白色強人2》結緣，2人頗投緣，瑋澄誠邀Rosita客串處男監製劇，而Rosita亦一口答應。據知，Rosita在劇中演侍應，並會與鄧智堅有最多對手戲。

（即時娛樂）