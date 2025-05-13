17歲結他新星Dale 成謝霆鋒演唱會焦點 獨立音樂人身分闖樂壇 (15:22)

早前在謝霆鋒啟德演唱會彈結他而爆紅的17歲「結他新星」Dale，首度為連鎖快餐店拍廣告。

Dale首度為快餐店拍廣告，無獨有偶，當年17歲的謝霆鋒首次拍廣告，同樣獲該快餐店選中，真是有趣緣分！Dale說：「霆鋒的廣告於97年播出時，我尚未出生，所以最近翻看這個廣告，覺得拍攝手法相當有趣，在廣告中看到17歲的霆鋒，跟我今時今日接觸到的霆鋒不盡相同，但廣告中捕捉到不少霆鋒獨有表情，很有趣！」

在啟德主場館面對幾萬名觀眾仍淡定演出的Dale，首次拍廣告未見緊張，表現揮灑自如，並說：「今次是有趣經驗，學懂正宗揸筷子方法，獲益良多！」拍攝其間，Dale表現有板有眼，而且表情多多、生鬼有趣，令現場工作人員笑言有「回春」感覺。她說：「跟霆鋒合作了4場演唱會，在他身上學到如何在舞台上自娛自樂，但同時又能夠跟觀眾互動，以及帶動氣氛。雖然我們私下不算多交流，但音樂卻連繫著我們，最難忘是合作彈奏《今天你生日》時，我們會對望，以及隨節奏搖滾，那一刻我們就真的連結起來！」

Dale續說：「早於參加霆鋒演唱會前，已下定決心要轉向幕前發展，現在多了網民關注及認可，彷如一種推動力，鼓勵自己努力實行這個計劃，我會以全新身分繼續在娛樂圈發展，不只是結他手，而是以獨立音樂人身分發展。之前已自學編曲，也創作了一些作品，只是一直未有勇氣推出，早已計劃好在完成霆鋒演唱會後付諸實行，期望可在將來表演給大家看！」

擁有獨特想法的Dale，最希望可以音樂演繹出快活的生活態度：「我喜歡彈結他不是因為可以獲取名利，而是由心而發熱愛彈結他，享受彈結他時的自在感覺，只需專注讓手指頭在弦線上飛舞，不需要想太多，這是其他樂器無法賦予我的滿足感，希望透過音樂跟大家分享我的內心世界。」談及發展大計，Dale說：「我最想跟不同的音樂人合作，擦出不同的火花，終極目標是跟國際性的音樂人合作，令香港音樂不再侷限於本地，可以面向世界！」

（即時娛樂）