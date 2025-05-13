杜如風二刷《解風東京》 懶理日本地震預言：唔驚得咁多 (15:55)

有預言日本將爆發大地震，Helen表示沒有看過該本預言漫畫，亦沒有太大擔心。（無綫提供圖片）

Helen貼出機場跟工作人員大合照，並留言：「人強馬壯嘅拍攝團隊又返嚟啦！我哋準備就緒，向東京出發！go go go！」（無綫提供圖片/Ig圖片）

由「日本旅遊達人」杜如風（Helen）主持的《解風》系列，登陸TVBPlus（82台），橫跨關東、關西及九州，成為該台王牌旅遊節目。上周五Helen再度出走日本，懶理地震預言時間迫近，本住「我不入，誰入？」的精神，拍攝《解風東京2》，貫徹「拍到邊買到邊」風格，搜刮當地最貼地「食玩買瞓」情報。

Helen在Ig貼出機場跟工作人員大合照，並留言「人強馬壯嘅拍攝團隊又返嚟啦！我哋準備就緒，向東京出發！go go go！」她受訪時透露，此次拍攝包保令觀眾耳目一新，她說︰「會有上次《解風福岡》咁精彩嘅小劇場同其他構思，包保有驚喜，同盡量多啲footage畀觀眾，一定精彩。」

有預言日本將爆發大地震，Helen表示沒有看過該本預言漫畫，亦沒有太大擔心︰「日本係福地逢凶化吉，亦都唔驚得咁多，反而擔心東京太多好嘢，拍唔切啦﹗」她笑言東京新事物永遠介紹不完，因為拍攝趕不上新店舖及新事物出現，到當地旅遊更是永不會悶。

從照片所見Helen帶了3個大型行李篋，除出鏡服飾外，相信已預留空間擺放戰利品，被問到購物預算時，她豪言︰「我去買嘢從來冇上限，亦唔會限自己一個budget買嘢。」Helen購物慾可以從18歲求學時期說起，試過一口氣買了35萬元衣服，代價是被媽咪剪掉所有信用卡，她笑言每趟出埠拍節目都是「白做」，因為大部分報酬都花在購物上。

日本漫畫《我所看見的未來》於1999年出版，內裏記錄作者龍樹諒15個「預知夢」，其中10則「夢境」一一應驗，包括「日本311大地震」。龍樹諒下一個預測是「2025年7月5日 日本將有毀滅性大地震」，令不少有意去日本的港人猶豫。

（即時娛樂）