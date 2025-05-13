奇情谷｜「奇情嘉賓」照顧患癌女友 遭孖生家姐勾引 火火發火鬧爆 (16:30)

由導演火火、吳若希（Jinny ）及曾展望（GM）主持的TVB Plus節目《奇情谷》，昨晚（12日）主題是「雙胞胎情緣」，「奇情嘉賓」是現年31歲﹑任職廚師的阿Lu，他跟一對孖生姊妹先後發生感情。

事件追溯到2016年，阿Lu街頭表演（Busking）時認識一位女孩子，2人互有好感後開始交往約會，拍拖1個月後，阿Lu跟對方家人吃飯。見面當天在餐廳竟然見到有「另一位」女朋友出現，原來她是女友的孖生姊姊，阿Lu說︰「佢哋係同卵雙胞胎，樣貌有8、9成相似，性格阿妹內向啲，家姐外向啲，都係細我1年。」阿Lu指2人相處融洽如閨密般親近。

時間轉眼去到2021年，阿Lu跟女友已到談婚論嫁地步，女友卻在家庭聚會上公布患末期癌症，晴天霹靂下眾人無奈接受，阿Lu決定陪女友，度過她的最後日子。

同年12月，有趟阿Lu和家姐買餸，準備在女友入院前好好吃一餐，終於有事情發生，阿Lu說︰「買買下餸家姐忽然蹺實我隻手，仲話『如果將來我男朋友有你咁好就好喇』，跟住仲話『如果阿妹遲啲走咗，你會唔會同我一齊呀？』」當下阿Lu當對方講笑並無理會。

2星期後到女友家食飯，飯後家中只剩阿Lu跟家姐，對方開始挑逗，大膽用手觸摸阿Lu重要部位。節目中愈聽愈火的火火，提出連番質問︰「你有無縮呀？真醉又好假醉又好，你有無縮吖？唔關人哋醉唔醉事，點解你唔縮呀？你有女朋友㗎喎﹗」

火火表示《奇情谷》節目容許談論任何顛覆三觀事情，但基本關係及觀念都要搞清，火火單刀直入說︰「你唔縮係覺得摸落嚟開心、興奮，就由佢喇？」阿Lu表示認同，但最終都拒絕對方。

2022年初，阿Lu女友入院，他辭職並全職照顧對方。有趟阿Lu跟家姐探完女友後，2人一時感觸在公園相擁痛哭，但同時間家姐再度「出手」，此時火火忍不住發火說︰「上身就攬住喊，下身你就『回禮』互摸，你女朋友未死，仲喺醫院喎，你話痛心到喊，但就喺公眾場所同佢家姐做啲咁嘅嘢。人性都未必咁好啦，大街大巷嚟喎。」

阿Lu解釋因為心情不佳，故做出失理智事情，最終女友離世後不到一星期，阿Lu跟家姐借醉發生關係，但為免閒言閒語，2人沒有在一起，阿Lu直言自發上節目是藉此令自己可以放下。

（即時娛樂）