吳業坤婚後變絕緣體 曾兩奪叱咤「我最男」認太佛系被後浪趕上 (22:41)

今年是坤哥在樂壇出道10年，感恩還可以在大家面前出現，推出個人單曲，又參演劇集等，深信10年大運會再回來。（劉永銳攝）

曾連續2年獲商台「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」的坤哥坦言，盼再在樂壇佔一席位。（資料圖片/劉永銳攝）

吳業坤和太太浜口愛子曾談過生育問題，但計劃趕不上變化，希望經濟穩定，有個安樂窩才迎接小生命來臨。（劉永銳攝/資料圖片）

吳業坤（坤哥）歌曲《愛情求生案內書》以愛情中的求生慾為題，歌詞當中有坤哥和日籍太太浜口愛子維繫感情招數及相處之道。

坤哥說﹕「歌詞全部是我的心聲，例如『像國防備戰 朝早去到夜晚』，全日都要打醒十二分精神，不要行差踏錯，不然會被另一半扣分。」他表示由戴上婚戒一刻，已是「絕緣體」，認為拒絕誘惑的方法很簡單，就是一心一意，專注在工作方面，他說：「桃花對藝人很重要，用在別的地方就沒意思，會影響事業。出埠登台和工作以來，未試過有女生向我投懷送抱，我不是女生喜歡的類型，又不靚仔，她們只與我閒聊和合照，好安全。」

結婚2年的坤哥透露，家中多了新「成員」，原來是一隻小狗，家裏變得熱鬧，他與太太的話題亦多了，他說：「寵物令我們的聯繫更強，像照顧小朋友，有家的感覺。（何時生BB？）我們有傾過，但計劃趕不上變化，希望經濟穩定，有個安樂窩才迎接小生命來臨，現在樓價對我來說仍然太高，收入追不上樓價。年輕時不會想太多，做了才算，現在要有周詳計劃。」

今年是坤哥在樂壇出道10年，感恩還可以在大家面前出現，推出個人單曲，又參演劇集等，深信10年大運會再回來：「10年大運已過，2015、2016年是我人生最高峰的時候。」他透露計劃舉行10周年演唱會，場地大細沒所謂，主要想作為紀念。

坤哥2016年已在紅館舉行首個個人演唱會，是否想再踏紅館開騷？他耍手說不，表示不想給自己太大壓力，寧願在細場地舉行，多做幾場會開心一點，好過只做一晚就完事。

曾連續2年獲商台「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」的坤哥坦言，盼再在樂壇佔一席位，他說：「有2、3年沒有出歌，被後浪一浪接一浪湧上，現在要勤力一點，多蒲頭。」

他承認當年太佛系，沒好好把握，以為只要唱好歌便可，現在人大了，會聘請團隊變換形象，想更多辦法推動自己向前，他說：「25歲攞獎，太年輕，一切發生得很突然，一個浪打過來，可以乘浪而上或被浪冲走，我應該是被冲走。這是經歷，很多人問我是否遇到低潮？我又不覺得，是好平坦。以前的坤哥，相信大家已經厭了，希望有一個較成熟、更加好的坤哥，現在慢慢轉變、慢慢去做。」

欲知專訪內容，請留意明天（14日）明報娛樂版。

（即時娛樂）