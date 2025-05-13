24小時健身俱樂部｜李濬榮日食5餐谷肌 鄭恩地增肥20磅 (19:14)

由韓星李濬榮和鄭恩地主演的韓劇《24小時健身俱樂部》，在社交平台掀熱話，劇中Kpop出身的李濬榮和鄭恩地，不計形象零偶包放飛自我，觀眾可透過以下6大看點到Viu收看該劇。

1.健身題材新穎

韓劇《24小時健身俱樂部》以健身為題材，講述上班族李美蘭（鄭恩地飾），從小因為體形型未嘗真愛，某天她打算與男友共度春宵，卻被嫌棄身材而失戀！此時她在包裏看到24小時健身俱樂部傳單，意外結識新上任的館長都賢仲（李濬榮飾），男方準確無誤分析出她的身高體重以及生活狀况，更表示可幫助她改變人生！原來賢仲出生時只有1.5公斤，但他透過運動逆轉人生，不但擁有傲人身材，還在世界級健美賽事奪冠；為了改變人生，美蘭痛定思痛報名，誓要擁有完美身材，2人在互動中逐漸理解，建立起療癒彼此的友誼和愛情。

2. 健身狂人李濬榮

李濬榮在《24小時健身俱樂部》飾演健身狂人都賢仲，為了演好角色，他在開劇前做足功課：「這個角色需要掌握健美運動員的知識，我一直努力學習；而且『賢仲』充滿肌肉，意味著我必須增肌，我每天都鍛煉2次，而且一天吃5頓飯，餓了就吃雞胸肉！因為片場就是健身房，我也會在拍攝中途做運動。有時候我也想過休息一天，因為太辛苦，但是完成這套劇後，我不再害怕鍛煉。」

3. 鄭恩地增肥9kg

剛出道時的鄭恩地也和李美蘭一樣，屬於肉肉型美女，後來恩地透過運動改善身材，近年不時在社交平台大騷肌肉照。談到演出這部劇集原因，她坦言喜歡這個角色：「美蘭對自己的外貌感到自卑，她覺得自己因為肥胖身材，而不被人喜歡；隨著劇情推進，她意識到生活中還有更多重要價值觀，她的蛻變和成長過程真實，有很多地方讓我感同身受的地方。」

她透露當初因為椎間盤突出而開始健身，樹立健康的形象，但提到為劇增肥9公斤（19.8磅）、又在短時間摵甩7公斤，她笑言過程艱辛：「因為一邊進行Apink團體活動，一邊拍攝，所以有點辛苦，幸運的是得到很多人的幫助。」劇中美蘭漸漸愛上運動，更能夠穿上細碼裙，更期待她接下來的發展。

4. 劇情誇張搞笑

除了題材新穎，《24小時健身俱樂部》搞笑的設定和漫畫式CG，同樣獲網民加分！賢仲嚴格控制飲食，每次看見別人攝取高熱量食物時，都會大嗌"What the Fat"，甚至為了阻止美蘭進食垃圾食物，而讓對方吃自己拳頭！劇中製作的CG健身地獄、「美賢CP」爭奪烤大腸上演樹林劍戰，都讓觀眾在爆笑中感受到健身人和非健身人的矛盾和衝突。

5. 健身人的共鳴

如果你還未開始健身，《24小時健身俱樂部》有望解答你的大部分的疑問！例如不少女士擔心做運動使人變壯，其實建立肌肉需要長時間身體鍛煉和飲食配合；另外，身材纖瘦的人，也可以透過運動改善腸道問題，繼而加強吸收、增加肌肉等，間接鼓勵大家踏出第一步開始健身。

6. 間接反映現實

美蘭男友因為美蘭肥腫身材毫無慾望、美蘭為向前男友呈現完美的一面，而下定決心減肥，以及美蘭母親指責女兒身材肥胖而被分手，種種劇情反映身材行先的審美觀；正如劇中都賢仲所說，他是為了美蘭的健康，而鼓勵對方做運動，才不是要她讓前男友後悔，千萬不要為迎合別人去做任何事，自愛才是最重要。賢仲的溫暖成功入屋，有網民更揚言「如果有這樣的館長，我也會好好運動」。

（即時娛樂）