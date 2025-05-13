193盼做娛樂大亨簽Edan 未同公司傾續約：我情緒波動大 (20:18)

ERROR成員郭嘉駿（193）今天到中環出席活動，談到隊友何啟華（Dee）與MIRROR成員楊樂文（Lokman）、王智德合資的泰國餐廳日前結業，問他經營的生意有否受影響？193指自己正職做生意，擁有一間咖啡店、一間食肆、一間中醫美容店和2個時裝品牌，承蒙大家支持，還未結業，但承認經濟環境轉變，經營飲食業確實困難。

193說：「以前星期一至四最少客人，周末先最多人、現在很多人周未北上消費或去外旅行，租金與人工又冇減，生意真的難做。」他透露咖啡店租金6位數字，只要不蝕錢，他會繼續捱下去：「但一蝕即執。」至於其他生意反而不錯，不過做生意理念不是蝕很多錢才「執笠」，只要掙得少，不是他理想數字，也隨時會結業。問業主知道他是老闆會否加租？他說：「不會，因藝人可以帶旺人流，反而酌量減租。」

問到ERROR與公司的合約何時屆滿？他以合約要保密為由，不肯透露，指大家差不多時間簽約，有些人可能加了些條款續了約，但他沒加簽。是否跟MIIRROR一樣，還有3年合約？他說：「不方便透露，但差不多。Edan（呂爵安）說簽SM公司，其實可以考慮簽我，我將來是娛樂大亨。（你去意已決？）不是，我做老闆簽Edan，但仍可以繼續是電視台員工，未傾續約，至於會否續約？我個人情緒波動好大，這一刻想加簽50年，下一秒可能想離開公司。雖然還有幾年合約，但各大公司可以搵我傾未來10年或簽到死為止。」

同場還有女子組合VIVA和胡子彤等，VIVA今年成軍1年，稍後會推出新歌，還會在連所快餐店與粉絲舉行首個見面會，與粉絲玩遊戲和討論歌迷會名稱。問到她們會否開演唱會？她們覺得未夠資格，起碼要有16首歌曲才夠歌開演唱會，目前連同即將推出新歌才得4首，她們會努力，加快出歌進度。

（即時娛樂）