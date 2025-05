MIRROR成員盧瀚霆(教主,Anson Lo)雖然工作忙爆,但一有空會陪家人,適逢教主雙親「教父」和「教母」結婚36周年,Anson Lo在社交平台貼出和父母食飯慶祝合照,順道補祝母親節,他在Ig寫道:「教父教母結婚36周年快樂 & 母親節快樂~I love you two so so much」。

(即時娛樂)