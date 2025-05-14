鄭秀文澳門第3場個唱 邀林愷鈴任嘉賓 自彈自唱展才華 (11:22)

鄭秀文澳門第3場演唱會，邀來新進創作歌手Ashley擔任嘉賓，她還自彈自唱范曉萱的 《我要我們在一起》。（大會提供）

鄭秀文（Sammi）5月11日晚在澳門舉行第3場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」，邀請林愷鈴（Ashley）擔任表演嘉賓。

Sammi介紹林愷鈴（Ashley）出場時，指她是新進創作女歌手，Sammi希望與新人分享舞台，平時亦留意她在社交平台上的唱歌影片，認為她的聲線十分特別，希望讓更多人認識她的歌聲。Sammi亦祝福Ashley將來在樂壇發光發亮。2人合唱《衝動點唱》時，全場反應熱烈，隨後Ashley自彈自唱范曉萱的 《我要我們在一起》。適逢當天是母親節，Ashley祝大家母親節快樂，並祝願每一位女性都像Sammi般發光發亮及一樣強大。

在演唱會的第三場中，Sammi除了唱了經典國語歌《出界》，還特別在安歌環節唱了《值得》和《終身美麗》。最後她提醒觀眾不要忘記購買最新推出的「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會（Live）」，讓粉絲們能夠珍藏這次難忘的表演。

完騷後，Sammi繼續拍片感謝觀眾：「第三場終於完結了，我帶著一個感恩及愉快的心因為明天終於可以休息。雖然只是做了三場騷，但加上兩天密集式彩排，體力如同做了五場騷，完全是一個體力的考驗。」透露將利用未來數天休息恢復狀態，為後續演出儲備能量。

（即時娛樂）