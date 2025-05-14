虛擬情人｜胡蓓蔚出動私伙演霸氣貴婦 爆袁文傑暖心舉動 (12:03)

胡蓓蔚和袁文傑在劇中演貌合神離的夫妻，最後因為日復日磨擦，最終演變成互相憎恨甚至廝殺。（無綫提供圖片）

無綫劇《虛擬情人》本周踏入結局篇，昨晚（13日）一集，劇情講到程晴（王敏奕飾）舊情人鍾作仁阿Dan（袁文傑飾），原本想利用程晴的IT技術、挪用天文數字善款清還他與太太麥麗莎Natasha（胡蓓蔚，豹嫂飾）因投資失利欠下的3億港元款項，看似就範的程晴最終利用反間計激嬲Natasha，令Natasha在記者會中爆大鑊，2人最終名譽掃地兼坐監收場。

袁文傑與豹嫂的夫妻關係，是結局周亮點之一，2人為利益、甘願做一對貌合神離的夫妻，最後因為日復日磨擦，最終演變成互相憎恨甚至廝殺，無論是袁文傑欲鍊死豹嫂、抑或2人大打出手致雙雙倒地的場口，均是張力十足。

豹嫂接受TVB.COM訪問時笑言，想不到與袁文傑首度合作兼第一日一起開工，即要大打出手，並大讚對方有風度：「我覺得佢非常gentleman，我哋真係要打到跌落地，但拍嘢唔會想大家整親、加上我對鞋係勁高，高佬（袁文傑）自己跌落地下先，等我跌嗰陣可以墊一墊、唔使直接仆落地，我好多謝佢保護咗我。」

對於自己演出，豹嫂謙稱尚有很大進步空間，談到獲讚霸氣外露、尤其一雙「勢利關目」演活劇中角色，豹嫂笑指叫大家不要被她外表欺騙：「我內心好溫柔，我好多friend都話我鱷魚頭老襯底。」問到現實生活中的她，會否如劇中角色一樣御夫有術，豹嫂即讚豹哥單立文：「講真，豹哥畀到我10,000%安全感，從來唔需要Mon住佢。」

豹嫂這次演出除了夠晒狠、亦夠晒靚，劇中多款套裝打扮均盡顯貴氣，其中一款鑽石耳環相當耀目；問到劇組為何如此偏愛她時，豹嫂笑言鑽石耳環是私伙：「今次出動4套衫、2個手袋，鑽石耳環同珍珠耳環拍劇。我本身鍾意扮靚、又鍾意買衫，我覺得有啲啱嘅衫就會著嚟拍劇，我覺得係win win嘅，平時自己著開心之餘、又可以著畀觀眾睇，最緊要係靚，唔演得都要睇得嘛。我做戲唔係好有經驗，扮靚我就真係好有自信。」

（即時娛樂）