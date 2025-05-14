《刑偵12》5.19首播 林保怡緊抱陳自瑤「火海下墮」 與揮刀張松枝肉搏 (12:26)

由鍾澍佳擔任總監製、林保怡、陳法蓉、張振朗、曹永廉、傅嘉莉、陳自瑤、吳業坤、戴祖儀、高鈞賢、張松枝等合演的劇集《刑偵12》，將於5月19日起｜逢周一至周五晚8點半翡翠台播映。

以探討人性陰暗面為主題的《刑偵12》，由兩位視帝林保怡及張振朗攜手演出。昨日（13日）官方發放一系列宣傳預告、短片及照片，宣傳預告開頭，隨著一把神秘女聲說出：「好耐冇見喇，阿風（林保怡劇情角色為丁洛風）」，緊接即是一連串林保怡埋首查案鏡頭、及慌亂和悲慟表情特寫，相當有戲。之後在一輪官能刺激的動作、駁火、爆破、火燒及墮樓場面後，鏡頭出現張振朗超詭異奸笑特寫及被制服的畫面，並緊接林保怡獨白：「你最好盡快搵證據證明你自己係無辜」，塑造出正邪對立的緊張感。

預告片中曝光的動作場面亦有睇頭，除了爆破場面像真度高，其中一幕林保怡在火海中緊抱陳自瑤、再跌落下一層樓的鏡頭，畫面呈現華麗藝術感，Top Shot拍攝出來的效果亦震撼。

談到《刑偵12》的特效場面，鍾澍佳接受TVB.COM訪問時，透露劇組早於度劇本時，已構思好所有特效場面，並花了不少時間尋找配合度高的拍攝場地：「我哋喺搵景度都用咗唔少時間，我哋要搵到有咁大個窿嘅空置地方拍攝，先可以做到火海場口呢個跌落去嘅效果；啲沙石同埋火海都係電腦特效，拍嗰陣係完全冇點過火，演員要完全靠想像去演，都考佢哋功力。今次嘅電腦特效盡量追求像真，令家庭觀眾有全新嘅官能體驗。」

林保怡與張松枝及張振朗與張松枝動作場面亦緊張刺激，除了動作設計流暢吸引，細看張松枝向林保怡揮刀畫面，刀尖與林保怡距離相當接近，加上林保怡在預告片中，已有不少被「炸飛出去」場面，感受到林保怡拍劇「唔惜身」。林保怡多個動作場面親身上陣，即使拍攝期間觸發右膊舊患、仍忍痛開工以免影響大局。

在宣傳預告中近乎唧都唔笑的林保怡，鏡頭以外盡顯搞笑調皮一面。在劇集花絮片，林保怡綵排某動作場口時，忽然興起先後槍指導演及張振朗下體，拍攝氣氛愉快。

（即時娛樂）