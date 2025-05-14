螳螂捕蟬｜黃秋生陳淑儀為演出搞到周身傷 膝頭撼釘痛到標眼水 (14:09)

黃秋生和陳淑儀主演的舞台喜劇《螳螂捕蟬》，昨晚（13日）在西九戲曲中心大劇院演出第4場，演出完畢謝幕時，秋生表示尚餘幾場有少量門票，希望觀眾將口碑傳出去，有觀眾存在才可以繼續演下去，他又指現在做劇場很艱難，大家支持他的神戲劇團，也支持其他劇團。

他稱相隔25年再演該劇，不可能再隔25年再做，隔多1年都做不來，今次應該是最後一次。同場加映觀眾答問環節，有觀眾希望該劇到美加巡演，亦有劇目幕後邀請秋生演出，秋生說要看過睇劇本才決定。秋生還自爆25年前排該劇時，因太累，試過1星期沒洗澡，一身魚腥味。

秋生和陳淑儀一起受訪，說到一口氣講足個多小時，秋生表示在綵排前2個月，已熟讀對白，因當年演藝學院鍾景輝（King Sir）教導，演員要有紀律和操守，但演出時都有「食螺絲」，只是大家不察覺而已。

他們對目前演出感滿意，陳淑儀說：「愈做愈順，第一場有點繃緊。」秋生解釋排練時沒觀眾，第一場擔心觀眾反應，始終劇目節奏緊湊，多少影響他們的集中力。至於是否不會再做該劇？他說：「怎做？很多動作戲，體能一年不如一年。做《螳》劇不簡單，對白快得來要準，又要有個像淑儀的好拍檔。（受傷？）雙膝瘀青要戴護墊，試戲時膝蓋撞到釘，痛到流眼水，兩邊膊頭亦痛到睡不着。」

陳淑儀表示亦有受傷，他在綵排時一幕翻身動作扭到腰，秋生即帶他針灸，笑言劇中打枕頭戰，弄到周身痠痛。是否搵命搏？他們笑說看誰先猝死在台上，陳淑儀指在台上要準備氧氣筒。有否後悔揀選這劇目演出？秋生表示沒有，稱演這劇目反而會長壽，每天像做運動，出汗個多小時：「排練頭一星期，一節戲已喘氣，現在好健康。」問到現在做劇場是否很艱難？秋生表示同期有4、5齣戲演出中，成績比想像中好，不過不失。《螳》會否巡演？秋生表示有計劃，因演員少，成本較低，希望能成事。

秋生完成《螳》後，便要為下一齣演出的舞台劇《Di-Dar》作準備，指《螳》劇算是熱身，因《Di-Dar》中又唱又跳，又要拉二胡。另外，他透露正計劃一生一次的演唱會，因有音樂拍檔接洽，他又寫了幾首歌，可以趁機唱給大家聽。

（即時娛樂）