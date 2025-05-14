五月天尾場啟德騷 包廂現「想幫李嘉誠點歌」 阿信盼與五迷唱到80歲 (14:21)

台灣樂團五月天一連4場啟德主場館舉行的《#5525回到那一天 25周年巡迴演唱會》，昨晚（13日）圓滿結束，台灣唱作女歌手琳誼及今天35歲生日魏嘉瑩（小魏）擔任暖場嘉賓，隨後5子登場歌出快歌《OAOA》，全場五迷（粉絲暱稱）情緒高漲得忍不住站起來跟著唱。

眾人分享今次來港開騷感受，石頭及瑪莎講廣東話，瑪莎透露這幾天品嘗了不少甜品，本身愛吃甜的他卻要減肥，可說是中年人的悲哀，聽到阿信稱吃了很多牛肉花很多錢，又問五迷日前可有到火鍋店，品嘗阿信請食價值400多元的牛肉。怪獸指期待了1年的演唱會這麼快完，或許跟大家約定明年。冠佑未開聲已獲觀眾不停讚靚仔，他不禁笑道：「只要離開香港，就沒有人再這樣叫我們。」

到了點歌環節，五迷準備極巨創意的紙牌，盼望被選中，當中有寫著「想幫李嘉誠點歌」、「我已經贏咗李嘉誠」、「我媽見五月天比見我爸還多」，當中最搞笑是有女歌迷高舉「不舉」、「禿頭」及「冇錢」紙牌，讓偶像選擇哪個是男人最痛，怪獸即道：「我不是男人，一點也不痛。」反叫石頭選一個符合他的特徵，瑪莎亦扮女人聲道：「我也不是男人。」

被點唱歌曲《哄我入睡》時，阿信竟忘記怎麼唱，要求怪獸幫忙。阿信亦再次提到關於閉關和第10張專輯的製作，他說：「明年是不是回來，暫時沒有辦法確定，如果明年不回來，請大家在原地等等我們。」

五月天感謝歌迷多年來的支持，阿信表示望能與五迷一起唱到80歲，但希望大家不要每場五月天都追、每一次的熒光棒都買，每個周邊都排，不要看到五月天都想花錢：「希望大家都要好好的生活，好好的照顧好自己，然後一起走到那個時候。如果哪天你們都沒能力再回到紅館、中環和任何一個我們曾經去過的地方，但只要有一個你在，我們就會拿起樂器、讓我們為你們而唱。」

五月天3度Encore選唱了《倔強》、《洋蔥》、《頑固》等金曲，最後選唱《憨人》時，阿信要求場館關燈，讓觀眾亮着手機燈，於一片燈海道：「這是五月天在香港最後一夜，我們在香港聽到你們的聲音，如果你問我最喜歡香港的聲音，是你。或許我們之後不在舞台上，但我們的心，被你們留在這裡，我愛你們。」

（即時娛樂）