樂宜成功追討款項 跟蔚雨芯冇聯絡：負1萬分朋友 (17:29)

樂宜說：「如果100是滿分的話，原本蔚雨芯是值80分的朋友，但經過事件後，她就是負1萬分！」（劉永銳攝/資料圖片）

樂宜避談與蔚雨芯是否仍是朋友，只稱已很久沒有聯絡，以後識朋友會盡量小心。（劉永銳攝/資料圖片）

有指蔚雨芯（原名劉蒨樺）於2022年期間，涉嫌詐騙打碟DJ樂宜（原名廖樂宜）投資於旗下醫學美容中心，金額共580萬，又誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並涉挪用公款逾310萬元。

近日廉政公署落案起訴蔚雨芯，控盜竊、欺詐及企圖欺詐罪，日前到法院提堂時，蔚雨芯回應：「公司開業早期已發生商業糾紛，並已處理好，不知道是否有人別有用心。」

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樂宜今天（14日）出席相機宣傳活動，被追問遭騙的往事，她坦言的確曾經感不開心，靠繪畫減壓和情緒。她重提2年多前，與蔚雨芯及另外兩名人士入股美容中心，中間涉及金錢糾紛，僅2個月便退股，當日報警目的是為自己討公道和挽回聲譽，不明蔚雨芯所指「別有用心」的意思。

樂宜解釋：「事件不只涉及金錢，為了開美容院，我放低演藝工作，還去考了2個美容師牌照，花上心機和時間，這次得到很多教訓。」

樂宜指2年前首次做生意，經驗不足，而300多萬元款項亦已成功追討，當時報警之後，交由商業罪案調查科跟進，她就不太清楚。問有否需要協助調查或上庭應訊作供？樂宜稱如有需要會願意協助，但暫時未收到任何通知。

樂宜避談與蔚雨芯是否仍是朋友，只稱已很久沒有聯絡，以後識朋友會盡量小心，又發覺做朋友與做生意合伙人是完全不同。樂宜說：「如果100是滿分的話，原本蔚雨芯是值80分的朋友，但經過事件後，她就是負1萬分！」

事件經過2年後，樂宜重拾信心，最近又聯同兩位友人夾份，投資6位數字代理運動品牌生意。她不擔心日後再與藝人再合作：「藝人是公眾人物，不覺得夾份做生意會騙人。（下次做生意要夾八字？）「八字都可以是假。」她最心痛不是損失金錢，而是生意做不成，她對美容中心生意依然有興趣，待案件完結後考慮再嘗試。

（即時娛樂）