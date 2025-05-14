一日打工限定｜龔嘉欣體驗「重型吸糞」 陳曉華擺蛇上身 戴祖儀應付超大面積雞糞 (17:56)

無綫小生（左起）吳偉豪﹑丁子朗和朱敏瀚分別擔任裝修師傅﹑巴士司機和粉麵師傅。（無綫提供圖片）

無綫下周一推出全新綜藝節目《一日打工限定》，陳曉華（左圖）﹑龔嘉欣和戴祖儀各有打工新體驗。（無綫提供圖片）

無綫下周一（19日）推出全新綜藝節目《一日打工限定》，集合視帝視后等共15名藝人，以第一身角度帶觀眾了解香港各行各業的「另類職人」，透過身體力行體驗「另類職人」每天返工所面對的非一般情况及感受，展現行業中職人的專業精神。

《一日打工限定》每集均邀來一位藝人，跟隨專業師傅體驗一日打工。透過藝人視角，帶觀眾深入了解各行各業工作日常。

無綫官方公布15位參與拍攝節目的藝人，以及其「從事」行業，包括張振朗「海上清潔師」、龔嘉欣「通渠師傅」、蕭正楠「燒味師傅」、陳曉華「動物護理員」、姚子羚「點心師傅」、劉穎鏇「飛機維修員」、朱敏瀚「粉麵師傅」、劉佩玥「樂器維修員」、戴祖儀「雞農」、孔德賢「送貨司機」、賴慰玲「魚販」、黎諾懿「兩餸飯店員」、張馳豪「馬房助理」、吳偉豪「裝修師傅」、丁子朗「巴士司機」。

龔嘉欣（Katy）、陳曉華（Hera）及戴祖儀（Joey）從事的行業相當「觸目驚心」！Katy從事的「通渠吸糞」行業，單看文字描述，已知要克服的心理障礙有多大；在宣傳照中，Katy以重型清潔姐姐造型「開工」，拿著巨型吸管吸起大量糞便，未知是否受現場味道影響，一度扁嘴兼眼都凸埋，單看照片也能感受到，吸糞工作要消耗的耐力和體力。

Hera的行業「動物護理員」聽落好開心，但原來製作組安排她照顧球蟒，該條蛇的軀幹粗過Hera手臂，Hera更要抱牠上身，甚考膽量。負責照顧雞仔與雞的Joey，則要負責清潔一盆相當大面積的雞糞！劉穎鏇（Tiffany）獲安排從事與飛機有關的行業，並以專業維修師傅Look維修飛機，同樣吸睛。

男藝人方面，張振朗、吳偉豪不約而同大展力的表現，尤以出海負責清潔工作的張振朗最為誇張，還未開始正式賣力工作，張振朗麒麟臂相當突出。

（即時娛樂）