陳嘉寶剪髮變「男仔頭」勁清爽 囡囡搞笑稱難以接受 (18:17)

陳嘉寶（Anjaylia）出道後齊陰長髮形象深入民心，最近她在社交平台展示新髮型，剪掉超過10吋長髮，清爽短髮造型獲讚賞，圈中好友麥明詩、賴慰玲、岑麗香、何嘉莉、蔡穎恩等留言讚她是清新大美人，Anjaylia笑言：「條頸有啲涼浸浸唔係好慣，𠵱家洗頭、吹頭都慳番唔少時間，仲慳番好多洗頭水同護髮素！」

短頭髮原來是Anjaylia期待已久的造型，今次終給她找到「藉口」：「今次好開心係因為工作要我剪短頭髮，大家一路以嚟對我嘅印象都係長髮襯我，同埋做嘢會多變化啲，自己一直好想剪短，但留得咁辛苦，就冇乜原因同藉口，我一直等緊呢個機遇。

聽到呢個工作之後，第一句就係『正呀！我等到呢個機會嘞！』剪短之後真係好爽嘅，工作內容都好適合短髮。我好多年前都有剪短頭髮嘅經驗，當時每日瞓醒都好似飛碟咁飛起晒，今次髮型師畀好多信心我，用咗佢嘅方法，𠵱家起身梳兩下就得，真係意外嘅驚喜。」

早前趁假期，Anjaylia一家人到峇里旅遊，囡囡首次看到媽媽短髮造型，均難以接受，Anjaylia說：「我先生都戥我開心，覺得短髮都好適合我，但係小朋友見到就打咗個突，話鍾意我長頭髮，因為公主係長頭髮，搞笑嘅係，其中一個女問我做乜剪短呀？我答佢因為媽咪要做嘢，佢鬆一口氣就話『幾日啫！』，小朋友嘅童真真係幾得意，希望新造型畀到我更多嘗試、變化同機會。」

（即時娛樂）