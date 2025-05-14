姜濤玩過山車嚇到頭暈面青 要入醫療室 曾叫節目組「求放過」 (18:40)

姜濤玩過山車前已表示想嘔﹑又捉實Jeremy及要Double Check安全帶。（ViuTV圖片）

姜濤出發時受訪曾講明不想玩太高及太多離心力的機動遊戲。（ViuTV圖片）

姜濤曾在出發前要求節目組放過他。（ViuTV圖片）

姜濤玩過山車表現驚恐，玩完後已感不適，他事前曾叫節目組放過他。（ViuTV圖片）

MIRROR「妹豬組」成員姜濤﹑呂爵安（Edan）﹑盧瀚霆（Anson Lo）和李駿傑（Jeremy）演出的團綜《呂濤米Lo Seoul》，昨晚（13日）播出第7集，4子到樂天世界遊樂場，挑戰緊張刺激機動遊戲。

4子還身穿校服入場玩，Edan化身嬌俏「女爵安」，十分搞笑；4子中以Anson Lo和Jeremy最玩得，當中Jeremy是「機動遊戲擔當」，玩3個機動遊戲時均全程擘大眼兼毫無懼色，玩完後心跳亦維持正常水平，Edan雖顯緊張但仍過關。

反而姜濤表現驚青，排隊玩過山車時，他緊張到捉實Jeremy，又驚自己會嘔，而姜濤繫好安全帶後，更叫工作人員Double Check，心情忐忑不安，期間他全程瞇眼玩，毫不享受，玩完後姜濤似被嚇壞，最後要"Sick Leave"去醫療室，之後的機動遊戲姜濤亦沒有參與拍攝。

節目播出4子開會情况，當時姜濤已知要玩機動遊戲，他要求不要太高及太多離心力，更合十表示：「我求吓你放過我，人生已經歷好多高高低低，你又何苦要我喺機動遊戲上面經歷呢啲高高低低，可能我上到去落唔番嚟，就唔係幾好啦！」

事後不少姜糖及網民斥節目組是否想收買人命，因為姜濤拍攝前已表明，不想玩過山車，為什麼還要迫他去玩呢？姜濤亦在Ig限時動態安撫姜糖，並留言"Relax"﹗

（即時娛樂）