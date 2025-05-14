古淖文升呢做「師兄」無壓力 盼跟劉洋合唱 (19:45)

古淖文升呢做師兄，他笑言沒有壓力，指《中年好聲音》出產很多犀利唱將。（鍾一虹攝）

古淖文和甘永傑出席《愛在音符間520同芯慈善盛典》發布會。（鍾一虹攝）

古淖文、甘永傑今天（14日）到中環出席《愛在音符間520慈善盛典》發布會，公布5月20日假西沙Go Park為慈善獻聲，籌款幫助基層學童提供平等學習機會，屆時太極樂隊、鍾柔美亦會同台演出。

古淖文表示今次慈善演出，要一口氣獻唱12首歌，是個大膽挑戰，他說：「能夠得到大會賞識，算是成就解鎖，我除了開個唱，這次算是參與度最高的表演，好似馬拉松式唱歌做『卡拉之星』。」

講到《中年好聲音3》三甲黃博、張與辰、劉洋，身為《中年好聲音2》冠軍的古淖文升呢做師兄，他笑言沒有壓力，指《中年好聲音》出產很多犀利唱將，變成大家庭是好事，他也期待跟師弟妹合作，他說：「我跟劉威煌、甘永傑合作很多，希望下次換新面孔，想跟劉洋合唱，《中3》決賽當晚坐台下聽劉洋唱《Without You》好震撼，好似一拳拳打入我個心，連坐隔籬位的譚輝智，都發出嘩嘩聲，當然黃博、張與辰也唱得好。」

甘永傑最近忙於創作新歌，問他有沒有計劃跟相識逾30年好友蔡卓妍（阿Sa）合作？他笑說：「不敢找她，驚她不唱我的歌啦，我們自從農曆新年團拜，最近很少見面。（阿Sa傳與前男友石恆聰復合？）他們分手前，我有見過，傳復合後就未見過他們一齊，所以不知消息的真假，我留意一下，見到就影大合照，然後公開分享告訴大家。」

（即時娛樂）