54歲張慧儀《雷雨》演44歲楊明母親 不介意有咁大個仔 (21:08)

陳培甡執導兼主演，伙拍黎燕珊演出話劇《雷雨》於6月假西九戲曲中心三度重演，今日舉行記者會，新加入兼首次演舞台劇的張慧儀和楊明也有出席，張慧儀養子Hanson現身撐媽媽。54歲張慧儀和44歲楊明在劇中演兩母子魯媽和魯大海，張慧儀不介意有楊明那麼大的兒子，認為演員要勇於嘗試，就算演老角也沒所謂。她坦言首次演舞台劇好緊張，最擔心臨場發台瘟，但有經驗豐富的演員帶領下，相信可以幫她補救。陳培甡說看過20多個版本《雷雨》，覺得張慧儀最驚艷，最似魯媽一角，張慧儀多謝對方讚賞：「我只看過粵語片《雷雨》，印象中白燕飾演的魯媽溫婉嫻熟，原來我也有對方的氣質。」

說到鄧兆尊早前上網台節目爆料，稱某女星同時與6名富豪交往後意外懷孕，富豪們不肯承認責任，各給女星100萬元了事，事後有內地網民貼出與鄧兆尊的合照，開名指張慧儀就是此人，令張慧儀氣憤。張慧儀重提此事：「我第一時間叫該網民不要再製造謠言，同時致電給兆尊，問為何要講這件事，若真有其人，被搵到的話，最大影響是小朋友。兆尊打蛇隨棍上叫我上節目接受訪問，但我拒絕，覺得這件事情應畫上句號。」

楊明未試過現場演戲，擔心忘記對白、走錯位，有很多無形壓力。他配合角色減磅兼操肌，又將皮膚曬黑，希望外形盡量相似。對於女友莊思明日前爆他買了婚戒，楊明裝傻說：「係咩，秘密，講了就沒驚喜。不知誰爆響口。（是否求婚戒指？）唔回應，做了當日大家就會知。」

黎燕珊忙為《雷雨》排練外，也忙為女兒劉詠詩籌備補擺喜酒，她透露婚宴兼弄瓦之喜於6月7日舉行：「現在腦內分開話劇和喜酒，辛苦過自己出嫁。」陳培甡亦要為演出減磅，透露該劇稍後會到佛山演出。

（即時娛樂）