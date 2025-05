next

憑經典日劇《阿信的故事》主題曲《信》紅遍亞洲的翁倩玉,多得內地女歌手李宇春最近翻唱成為電影《水餃皇后》主題曲,掀起觀眾集體回憶,翁倩玉也是少數登上日本NHK電視台除夕節目《紅白歌唱大賽》並奪得日本唱片大獎的華裔歌手。

現年75歲的翁倩玉宣布7月12及13日在西九文化區戲曲中心大劇院舉行《Thank you for your smile香港演唱會》,將優雅且溫暖的經典金曲呈現給香港樂迷。購票詳情容後公布。

(即時娛樂)