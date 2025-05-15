陳奕迅感染新冠病毒 明晚起3場高雄演唱會延期至月尾 (14:27)

陳奕迅（Eason）原定明天（16日）至18日在高雄巨蛋舉行《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》高雄站，惟因感染新冠病毒而需延期。主辦單位今早發出公告，同步公布退票方案。

主辦單位表示Eason演出前夕突感身體不適，經醫生診斷確診感染新冠病毒，需立即停工休養。團隊考慮到歌手健康狀態與演出品質，決定延後首周3場演出，並於最快時間內協調場地與檔期，確定將場次順延兩星期，所有已購票觀眾可持原票券於新場次同座位入場，毋須換票。

演唱會場次變更如下：

2024/05/16（星期五）改期至2024/05/29（星期四）

2024/05/17（星期六）改期至2024/05/30（星期五）

2024/05/18（星期日）改期至2024/05/31（星期六）

欲退票觀眾可依「拓元售票系統」公告辦理全額退費，詳情請至官方網站查詢。主辦單位強調，延期場次座位與票券權益不變，建議觀眾小心保留原票避免遺失。《FEAR and DREAMS》演唱會團隊與主辦單位對這次臨時變動深感歉意，感謝大家的體諒與支持，強調「回到高雄的約定不變，我們會好好準備，期待與大家見面。」目前Eason正依醫囑休養，狀况穩定，希望盡快康復。

Eason在主辦公布延期消息後，於社交平台親向歌迷交待及致歉。他說︰「非常遺憾... 等了十二年的高雄巨蛋，沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。做成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。我會遵照醫囑，努力恢復健康，盡快回到高雄，在舞台上跟大家見面。」

（即時娛樂）