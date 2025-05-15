日本最美村落｜ 廖慧儀暢遊森林遊樂場 揭尻拭板神秘用途 (16:37)

廖慧儀（Jessica）有份主持的TVB Plus節目《日本最美村落》今晚（15日）播出新一集，她接力介紹木曾町。木曾町只有9000多人，但到處都是「寶藏」，木曾的傳統街道、農村景觀及木曾馬等都被登錄入地域資源。Jessica一早來到信州百位欣賞日落最美景點之一的九藏峠，然後暢遊森林遊樂場、踩單車穿梭樹林、瞓吊牀享受露宿大自然滋味。

來到木曾町不能不拜訪開田高原的馬房，該處育有日本唯一純種本土馬「木曾馬」。Jessica說︰「木曾馬腳仔同條頸都係短身啲，高度大概130多厘米。馬房最年輕一匹木曾馬只有7個月大，啱啱學戒奶；最年長一匹馬已有34歲，若以人類年齡計算，已達人瑞級數。」開田高原除養育木曾馬外，更有蕎麥故鄉的稱譽。Jessica學做蕎麥麵，由搓麵粉到切條都一手一腳完成。

明晚（16日）播出的新一集《日本最美村落》，Jessica將參觀一間由小學校舍改建而成的藏館，內裏保存不少昭和年代學生及附近居民的用品。她看到一束標為「尻拭板」的竹籤時驚訝地表示︰「最初以為係『聖旨到』嗰類書，但原來以前係用嚟抹屁股用，見到都覺得痛。」Jessica還會參與製作麴花，品嘗耗時兩年製作的味噌，她驚歎味噌都可以有芝士味。

（即時娛樂）