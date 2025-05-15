《獅子王》金像配樂大師Hans Zimmer 亞博開騷兩度安歌 (17:28)

金像電影配樂大師Hans Zimmer昨晚（14日）在亞洲國際博覽館舉行《Hans Zimmer Live》，吸引過萬名觀眾捧場。Hans率領逾20人樂隊及交響樂團登場，場面壯觀。他將一系列其創作的經典荷李活電影配樂重新編排及演奏，包括《帝國驕雄》、《魔盜王》、《蝙蝠俠：黑夜之神》、《星際啟示錄》、《最後武士》、《神奇女俠》、《潛行凶間》，以及獲頒奧斯卡最佳電影配樂的《沙丘瀚戰》等。Hans還特別請來《帝國驕雄》歌曲《Now We Are Free 》原唱Lisa Gerrard來港演出，大讚Lisa Gerrard的歌聲獨一無二，Lisa Gerrard表示Hans是世界最好作曲家。

Hans稱很開心來到香港，在這個漂亮的地方演出感到十分榮幸。他趁表演空檔介紹樂手，稱呼大提琴女樂手是「神奇女俠」，又爆男結他手有嚴重的時差，希望他能清醒一點。Hans透露特別為香港觀眾將電影《蝙蝠俠》系列配樂中屬於「小丑」的部分重新編製了加長版。他又透露女兒也有隨團來港捧場。

《獅子王》配樂壓軸「登場」，舞蹈員被吊上半空表演絲帶舞，掀起全晚高潮。完場時，觀眾意猶未盡高呼安歌，Hans奏出《007》系列經典配樂。他看見觀眾仍不願離開時笑說「你們在這兒做什麼？不回家睡覺嗎」，最後再奏出電影《潛行凶間》的《Time》。

（即時娛樂）