周吉佩無懼質疑出自傳 認擔心《中年》愈來愈多人競爭大 (18:31)

周吉佩（吉吉）今天（15日）為將在書展推出的自傳《第三人生》拍攝封面。吉吉表示，雖然很多人質疑他才38歲，為何可以出自傳，但聽完他的經歷後，大家都認為他有資格。他說：「第一人生是我童年在茶果嶺木屋區長大，家境貧窮令我變得堅強不怕事；第二人生是經歷挫折、12年傳媒生涯點滴，以及家庭與追夢之間的角力；第三人生是參加《中年好聲音》的轉變，講述我近20年追夢過程與堅持，希望我的經歷可以鼓勵到別人。」他被問到是否要在封面展示肌肉時否認，並表示這不是拍寫真集。至於日後可會拍寫真集，吉吉表示目前沒想過，將來不知道。他笑說：「我不是對自己身材沒信心，只是怕老婆不允許，好東西留給自己看。」

吉吉表示，今次出書，無綫也有參與，他不覺得公司資源分配不足。他說：「我有很多計劃，公司也說過未必有太多人手幫到我，但我沒所謂，因為我想到就做。日前在商場busking也是突發性，公司也很好地支持我，幫我安排時間。我覺得沒關係，公司幫到手就一起做，不然自己做也可以。」

談到《中年好聲音3》剛結束，《中年好聲音4》已開始接受報名，身為「中一生」的他會否擔心愈來愈多學員競爭時，吉吉坦言不擔心是假的，唯有做好自己，努力寫歌、出書、舉行演唱會，今年會做很多關於演唱會的工作。他說：「中一、中二和中三生，很多人都有唱功和實力，無法比較，反而希望大家有更多合作。我也跟張與辰談過合作，對方想在馬來西亞開演唱會，希望借他的鴻運，有機會在大馬演出。」

（即時娛樂）