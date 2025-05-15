麥浚龍6月移師亞博重啟演唱會 自監自唱 最難處理情感 (20:05)

麥浚龍表示電影與演唱會的監製工作有很大不同。做演唱會時，他需要站在台上，無法分身到控制台，幸好曾與團隊合作過，大家有默契。（鍾偉茵攝）

麥浚龍表示去年因支氣管炎而取消演唱會，他被問到可有陰影時表示不談就沒有，一談就有。（鍾偉茵攝）

麥浚龍（Juno）早前宣布重啟原定去年12月舉行、後因身體不適而延期的《The Album : In the Name of a Father.》演唱會。Juno表示去年因支氣管炎而取消演唱會，之後忙於執導電影《風林火山》的後期製作，因此延至今年6月才舉行。他被問到可有陰影時表示︰「不談就沒有陰影，一談就有。總之會盡量小心，多休息，但不會閉關。」

演唱會移師至比會展更大的亞洲國際博覽館舉行，他被問到製作是否會有所不同時，表示製作方面需要平衡，會根據舞台尺寸作出改良，以配合不同效果，但貫穿整個演唱會的10多條短片早已拍好，歌單亦已決定，不會改變。Juno說：「這次是舞台劇式演唱會，有別於傳統演唱會，歌者不會與觀眾互動，會利用互動時間，配合短片串連成一個故事。演唱會將有兩條故事線，分別講述爸爸和女兒的故事。短片中有陳漢娜與密友馬志威之間的故事和問題，2人會有親熱場面。」

身兼演唱會監製的他表示電影與演唱會的監製工作有很大不同。做演唱會時，他需要站在台上，無法分身到控制台，幸好曾與團隊合作過，大家有默契。他在前期花了更多時間，控制好一切並更改有問題的部分，演出當天交給團隊負責即可。談及最難的部分，Juno覺得是情感方面。去年他做了一個跨媒體騷《金榜題名》，故事和氣氛相對較易處理，但這次《The Album》的歌曲既要剛強，又有陰柔的一面，角色和歌曲都很多，很難一次過唱足30首歌曲，只能唱20多首。

Juno未透露是次演唱會的製作費，但表示與主辦方合作過多次，大家有默契，對方也非常支持他。至於為何只演一場，他說主辦也曾問過他這個問題︰「我6月要為《風林火山》做宣傳，之後是否會加場仍未決定。」

（即時娛樂）