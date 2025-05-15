朱敏瀚不擅製造浪漫 戀愛中講求實際 世上難有真實Adam (22:36)

朱敏瀚自言是個講求實際，不擅長製造浪漫驚喜的男朋友，在特別日子也通常是簡單吃飯慶祝。（鍾偉茵攝）

下周五（23日）33歲生日的朱敏瀚在無綫默默耕耘15年，終於在劇集《虛擬情人》首當男主角，且成功「入屋」。他回想拍攝時與拍檔王敏奕用純真方法演繹角色，是一次難忘的體驗。「我與王敏奕在拍攝前未曾接觸，於是請大家的共同朋友陳瀅介紹。認識後，發現我們的人格都是『INFJ』，她是『女版朱敏瀚』，大家的想法和幽默感相似，合作愉快。」

朱敏瀚近年在不少劇集裏擔任「肌肉擔當」，他認為如是角色需要，不擔心觀眾會看厭。「飾演『Adam』這個完美化身，激勵我將以前自覺未夠好的膊頭和背脊線條都鍛練得更好，希望能以最佳狀態呈現給觀眾，甚至比拍《拳王》時的狀態更好。騷肌只是額外獎勵，當然不希望大家將之變成唯一的關注點。」

Adam在劇中義無反顧保護程晴，朱敏瀚早在3歲時就曾擔當英雄救美的角色。事件發生在幼稚園時，他和一位女同學在遊樂場被後面的小朋友推倒。為了救她，朱敏瀚仆倒在地磚上，頓時血流如注，從此右邊顴骨位置留有一條小疤痕。朱敏瀚覺得現實世界中很難找到像「Adam」這樣的人。除了愛情，人生還有事業、家庭和朋友需要兼顧。他強調世界需要平衡，很難單純地為了一個人或一件事而不顧一切地投入所有。

回顧過去的幾段感情，朱敏瀚形容自己在戀愛中講求實際，不擅長製造浪漫驚喜，在特別日子也通常是簡單吃飯慶祝。「不用等到母親節才孝順媽媽，也不必等到情人節才大費周章慶祝。我是一個持之以恆的人，每天都保持一樣的態度就可以。」

朱敏瀚過去先後大方承認與蔣家旻、余思霆的戀情，但這次與陳曉華的緋聞傳出多時，卻只說雙方正在了解中。「我一向很大方，但人大了、了解更多事情後就學會選擇說話。只關乎自己的事我無所謂，但當牽涉到其他人而可能會帶來影響時，就寧願少講為妙，避免惹來太多關注。有時事情不僅是兩個人之間的事，可能會破壞一個人，甚至一個劇集、一個製作團隊的努力。如果有一天大家真的見到我們行街拍拖，那就到時再說吧！」

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（即時娛樂）