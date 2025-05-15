Tyson Yoshi邀張敬軒合唱新歌感謝毛孩陪伴 愛貓「大佬Jack」拍MV (22:23)

Tyson Yoshi（程浚彥）除了是型格的獨立音樂人，同時也是細心溫柔的愛貓之人，經常透過社交網站呼籲「領養代替購買」，更跟未婚妻Christy身體力行領養黑貓「jackjack」、小貓女「Lyla」及貓仔「蛋蛋」，給3隻「浪浪」一個家。為了將「兩大最愛」音樂與貓咪結合，Tyson聯同台灣音樂人派偉俊聯手，製作新歌《By My Side》，將主人與貓咪互相陪伴的情感譜進曲詞中，更邀得張敬軒（軒公）合唱。

Tyson解釋創作靈感來源：「今次創作《By My Side》原因是有日有Fans Tag我，想我轉發一個Threads帖文，該帖文是講述她的愛貓走失了，在屋苑平台尋回時已不幸身亡，而且貓咪身上有被虐打過的痕跡。看完該帖後真的很心痛，當下產生一個想法，假如我是那隻貓咪，當我奄奄一息躺在草叢內，知道沒可能再回家見主人最後一面時，我會說些什麼？主人又會跟我說什麼？於是以此為出發點寫了這首歌，希望不要再發生同類型事件。」

至於邀請軒公合唱原因，因為大家都是「星級奴才」，同聲同氣。Tyson說：「還記得去年下旬，軒公的貓走了，我覺得他可以完全理解我寫詞時的心情，一定有共鳴。感激軒公一口答應，起初也擔心我跟派偉俊要怎樣監製軒公唱歌，心想：『死啦！呢舖點搞呢？』到錄音時，所有擔心一掃而空，軒公不但從善如流，錄音時更相當配合，而且百份百信任我與團隊，讓大家盡情發揮所長。」

軒公反笠Tyson高帽：「今次跟Tyson合唱，一來因為友情，一直覺得Tyson心地善良，又懂得待人處事；二來是他創作這首歌的出發點，當今樂壇甚少歌曲是關懷小動物。大家別看他是個大隻仔，其實鐵漢柔情，無論對家中的貓咪，抑或對街上的浪浪都愛心爆棚！雖然我經常叮囑他不要粗口爛舌，但他的善良、對團隊的信任，以及對每件事的全情投入，將音樂及人生當作是一種信仰，這種生命力啟發了我，令我經常在他身上得到靈感。」

《By My Side》以毛孩作主題，MV亦邀得另一「大佬」登場，正是Tyson的愛貓「jackjack」。Tyson笑說：「Jack哥雖然是第一次拍MV，但演出值100分，整個團隊都以牠『貓』首是瞻，Jack哥才是大佬！」Tyson在MV中呈現與Jack哥的日常互動，吸貓及惜惜當然不可缺少，尾聲時更要送暈倒在家的Jack哥入院急救，畫面催淚。飾演獸醫的軒公，坦言勾起不少回憶：「為演好獸醫一角，要在腦海深處尋回一個『文件夾』，因當年我的狗狗『妹妹』意外弄穿橫隔膜，接受數次搶救，經歷過3次心臟停頓，幸好成功救回一命，之後住院40多天，我跟工人姐姐以及醫護人員每天輪更照顧牠，清楚明白獸醫醫院的整個運作，亦深明獸醫及護士的辛苦，拍攝期間難免勾起一些回憶，我有提議給導演。」

軒公直言《By My Side》是他入行以來最百感交雜的MV，感激Tyson邀請他參與錄音及拍攝，在過程中療癒了自己。他說：「2024年下半年的大部份時間都花在照顧貓貓Leslie上，經常出入獸醫醫院，還記得Leslie走之前也經歷過搶救，在MV尾聲要搶救貓貓時，真的很心痛，但也是療癒的一部份。軒公又憶述Leslie如何陪伴自己走過人生低潮：「我總共養過兩隻貓貓及兩隻狗狗，Leslie是最後一隻離開我的小動物，當年我的大狗狗離世時，Leslie應該知道同伴走了，一直哄著我、安慰我。當年哥基犬『妹妹』在家中彌留時，Leslie亦坐在『妹妹』身邊陪伴牠，雖然『妹妹』以往經常恰牠，但Leslie也一直陪在『妹妹』身邊，也感恩有Leslie陪伴我經歷人生的不同階段及難關。」

Tyson同樣認為有愛貓陪伴的人生何其幸福：「就算另一半不在家，也有貓咪陪著我，所以每天回家跟貓咪談天是一件幸福的事。而且小動物最簡單直接，只要你愛牠們，牠們便會愛你，若然我遇上不如意的事，待在家中沉思，貓貓會突然過來貼近我，便可暫時放下煩惱！」軒公說：「無條件的陪伴是最珍貴的，無論我多忙、多晚回到家，小動物只要一看到主人，自然會趨前靠近，這種無條件的愛令人感到幸福。放假時帶牠們去玩，也可以減少生活及工作上的煩惱，甚至一掃而空。現在重溫照片時，也會覺得昔日的美好時光幸福洋溢，雖然牠們已到了彩虹橋，但我不再感到痛苦，反而感恩牠們的陪伴。」

Tyson與軒公認為一個稱職的「奴才」，除要細心照顧小動物的起居飲食外，最重要是有無限的愛，以及足夠的時間去陪伴牠們。軒公說：「小動物很直接，你愛惜牠們，牠們是知道的，所以陪伴相當重要；我養的貓和狗都是跟我一起睡，無論日間的工作忙碌，夜晚也要抽時間陪牠們睡覺，攬攬牠們、惜惜牠們。不過我暫時不會再養小動物了，始終可以陪伴的時間不夠多，加上自己太感情用事，若然牠們不適入院，我的心情便如坐針氈，無法集中工作，而且小動物的離開也會影響父母情緒，尤其是媽咪更加明顯，所以唯有多些到Tyson家中玩玩貓吧！」

除推出新歌《By My Side》提倡關注小動物外，Tyson亦經常到愛護動物機構做義工。將於7月17日生日的他，呼籲Fans將應援經費花在更有意義地方上，例如幫助愛護動物機構，為小動作提供更溫暖、更有保障、更舒適的家！

（即時娛樂）