姜濤鍾情「牛界楊玉環」 盧瀚霆食辣慘叫似生仔 (16:22)

ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》今晚（16日）將播出新一集，MIRROR成員呂爵安（Edan）、姜濤、李駿傑（Jeremy）和盧瀚霆（Anson Lo）去到當地著名的辣炒雞店，進行4輪「Megahit食辣任務」。辣代表韓國男人的自尊心，食得愈辣代表愈有魅力。Jeremy自言最有魅力，姜濤亦毫不示弱表示︰「沒有考慮過佢係對手，因為對手只有自己一個。」自認不食得辣的Anson Lo只能苦笑，硬着頭皮應戰。

3子也有支水代表魅力值，喝得愈多水就會令魅力值下降。進行第3輪挑戰時， Anson Lo因為口中的餘辣而不停慘叫，叫聲更被Jeremy笑指像生仔一樣。Anson Lo眼濕濕說︰「呢個真係衰過《MIRROR GO》飲醋呀！」曾許下承諾盡量不喝水的Anson Lo最後忍不住飲水解辣，他開心表示︰「I love water！Water is the best !」

Edan後來加入戰團，一同挑戰配對6款韓牛部位，配對成功就4子自己食，失敗就製作組食。一向醒目精靈的Edan出奇不意地偷問在旁的餐廳老闆，成功獲取正確答案。為防止Edan再出貓，餐廳老闆被製作組強制趕離現場。每一關都猜錯部位的姜濤被Edan取笑是「燈神」，因為姜濤太喜歡有「牛界楊玉環」之稱的前脊肉，每關也高呼回答是「楊玉環」，令全場哭笑不得。

（即時娛樂）