姜濤鍾情「牛界楊玉環」 盧瀚霆食辣慘叫似生仔 (16:22)

ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》今晚(16日)將播出新一集,MIRROR成員呂爵安(Edan)、姜濤、李駿傑(Jeremy)和盧瀚霆(Anson Lo)去到當地著名的辣炒雞店,進行4輪「Megahit食辣任務」。辣代表韓國男人的自尊心,食得愈辣代表愈有魅力。Jeremy自言最有魅力,姜濤亦毫不示弱表示︰「沒有考慮過佢係對手,因為對手只有自己一個。」自認不食得辣的Anson Lo只能苦笑,硬着頭皮應戰。

3子也有支水代表魅力值,喝得愈多水就會令魅力值下降。進行第3輪挑戰時, Anson Lo因為口中的餘辣而不停慘叫,叫聲更被Jeremy笑指像生仔一樣。Anson Lo眼濕濕說︰「呢個真係衰過《MIRROR GO》飲醋呀!」曾許下承諾盡量不喝水的Anson Lo最後忍不住飲水解辣,他開心表示︰「I love water!Water is the best !」

Edan後來加入戰團,一同挑戰配對6款韓牛部位,配對成功就4子自己食,失敗就製作組食。一向醒目精靈的Edan出奇不意地偷問在旁的餐廳老闆,成功獲取正確答案。為防止Edan再出貓,餐廳老闆被製作組強制趕離現場。每一關都猜錯部位的姜濤被Edan取笑是「燈神」,因為姜濤太喜歡有「牛界楊玉環」之稱的前脊肉,每關也高呼回答是「楊玉環」,令全場哭笑不得。

