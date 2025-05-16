TVB節目巡禮｜陳曉華張曦雯4劇在手 「劇帝」馬國明想爭客串獎 (18:57)

無綫今天（16日）在灣仔會展舉行《2025 TVB 年中節目巡禮》，陳豪、黎耀祥、陳展鵬、馬國明、羅子溢、龔嘉欣、高海寧、張曦雯、鍾柔美、陳自瑤等逾70位藝員出席。TVB在巡禮上介紹下半年推出9套新劇，包括《金式森林》、《香港探秘地圖》、《臥底嬌娃》、《俠醫》、《璀璨之城》、《巨塔之后》、《夫妻的博弈》 、《模仿人生》及《新聞女王2》 。9齣劇中，馬國明佔3套，成為巡禮上的「劇帝」；陳曉華與張曦雯則齊齊有份演出當中的4部，成為巡禮「劇后」。高海寧、郭柏妍亦分別有3部劇在手，備受力捧。

馬國明共參與3部劇集，包括主演的《新聞女王2》、《夫妻的博弈》，及客串演出的《巨塔之后》。他謙稱︰「《巨塔之后》我只是客串，戲分不多，看看年尾能否角逐《最佳客串》獎。」馬國明直言仍希望奪得「視帝」，但一切隨緣。他對與高海寧合作的《新聞女王2》和《夫妻的博弈》充滿期待。談及《新聞女王2》中黃宗澤的加入會否分薄他的戲分，馬國明認為新角色的加入能夠為劇集帶來更多火花。

高海寧有份演出《新聞女王2》、 《璀璨之城》及《夫妻的博弈》3部劇集。談及《新聞女王2》的拍攝進度，她表示︰「目前進度非常良好，大家一開始演出便完全投入，比較得心應手。」高海寧透露與黃宗澤只得兩場對手戲，十分欣賞對方輕鬆的演繹方式，值得學習；佘詩曼一如既往有霸氣。由於其角色在新一季劇集中轉至政府機構工作，與佘詩曼會有對立戲分，造型亦很端莊。她坦言《新聞女王2》和《璀璨之城》的拍攝時間略有重疊，但只要劇本質素好就不怕辛苦。高海寧還透露在《璀璨之城》中與飾演丈夫的張智霖、吳卓羲及張曦雯有四角關係。當被問及與張智霖是否有親熱戲時，她笑言：「暫時看來是點到即止。而且，他又怎會只得我一個呢，對吧﹗」

（即時娛樂）