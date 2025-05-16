夏韶聲《LAST SUMMER》紅館演唱會 古天樂力撐 陳小春預告「師徒」合體 (22:06)

夏韶聲（Danny Summer）將於8月在紅館舉行兩場《LAST SUMMER》演唱會，這是夏韶聲音樂歷程的總結。夏韶聲的58年豐富演藝歷程中，不論在歌、影、視各方面都建立不少珍貴友誼。這次《LAST SUMMER》演唱會優先訂票由夏韶聲老友鄭丹瑞（旦哥）的《健康旦》主理。兩人早於1980年代認識，旦哥是電台DJ，他播夏韶聲歌曲《童年時》、《交叉點》、《空櫈》和《說不出的未來》會加插一段故事或獨白，感動聽眾，建立旦哥獨有主持風格，成為一代人的集體回憶。《健康旦》為夏韶聲的演唱會做網上優先訂購，希望再次同香港人一同享受Danny Summer的經典金曲，回憶一起成長的歲月。

夏韶聲跟陳小春早在1998年TVB劇集《鹿鼎記》結緣，兩人分飾「陳近南」和「韋小寶」兩師徒，至今陳小春仍尊稱夏韶聲為「師父」。早前夏韶聲邀小春在他為TVB拍攝特輯《Danny’s Last Summer 結他·低泣·童年時》出任嘉賓。陳小春拍片為演唱會宣傳時，亦預告屆時會再度「師徒」合體。陳小春坦承未看過「師父」現場演出：「我真係未睇過你開演唱會喺舞台上演出，我都好期待呀！」

古天樂亦力撐夏韶聲，兩人在《烈火雄心》中合作同為飾演消防員，上司和下屬關係。當年古天樂出唱片曾邀夏韶聲擔任歌唱老師，令兩人一直保持友好關係，有不少共同話題。得知夏韶聲開騷，古天樂二話不說幫忙拍片支持：「我認識的Summer低調，但不知為何經常講外星，是個好好的演員，亦是個優秀的歌手，我知他8月開騷，個騷叫《LAST SUMMER》，不知為何會用『LAST』這字，最後一次？！怎樣也好，希望大家珍惜Summer這次演唱會。」

（即時娛樂）