Supper Moment加盟環球音樂 明年成軍20周年想重返紅館開騷 (22:39)

環球音樂集團在粵港澳大灣區的新公司環球音樂（深圳）娛樂有限公司昨日舉行開幕慶典，環球音樂旗下歌手涂毓麟、阿細到場祝賀。香港環球唱片及寶麗金唱片旗下歌手張學友、陳奕迅、陳慧琳、江海迦（AGA）、曾比特也發視頻祝賀。環球音樂香港董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁陳志光表示大灣區未來將成為廣東音樂一個主要創造的地方，他會利用香港的經驗及優勢，幫助內地歌手或其他歌手利用大灣區及香港作為跳板，踏出中國以外的地方。

活動上，樂隊Supper Moment成員有陳仕燊（Sunny）、張祖光（CK）、梁燿鵬（Martin）和陳鴻達（Hugh）到賀，擔任主持的涂毓麟宣布他們加盟環球音樂。Supper Moment於2006年成軍，明年20周年，他們對加盟環球音樂感到榮幸。問到大灣區是否成為他們主要發展市場？Supper Moment指哪處有舞台就會去，他們之前去過很多不同的地方演出，去到一些非粵語的地區演出尤其開心興奮，因感受到音樂無分語言。在內蒙古參加音樂節，看到大家跟著一齊跳及滿足的神情，令他們沒有去想要在一個地區發展。反而去不同地方令他們開闊眼界。

環球音樂旗下歌手，他們希望跟那位合作？主音Sunny笑言最希望看到盧冠廷演唱會，對方很多經典作品，每次演出也能加入新元素。而低音結他手CK看到會上的短片，知道環球旗下有很多國際歌手，雖然有點遙不可及，但如果美國樂隊Imagine Dragons來港開騷，他們有機會參與開場演出又或是認識一下已好開心。至於未來計劃，Supper Moment計劃年推出新專輯，明年的工作已在準備中。明年是Supper Moment成立20周年，他們坦言想重返紅館開騷，跟樂迷見面，還有很多想法。有問目標不是啟德主場館嗎？他們笑說：「承你貴言！」

（即時娛樂）