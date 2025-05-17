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鄭欣宜傳已簽約環球做張學友師妹 下月出歌回歸樂壇 (13:15)
文章日期：2025年05月17日
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近日傳鄭欣宜已跟環球唱片簽約，並於下月推出新歌，正式回歸樂壇。（資料圖片）
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傳因情緒問題而神隱兩年的鄭欣宜（Joyce）已跟寰亞唱片約滿，寰亞當時表示會祝福她。近日有報道指欣宜已跟環球唱片簽約，並將於下月推出新歌，成為張學友、陳奕迅的同門師妹。
（即時娛樂）
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鄭欣宜
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