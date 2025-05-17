張智霖吳卓羲時隔12年再鬥戲 袁詠儀回歸無綫復仇江美儀 (14:33)

《新聞女王2》的宣傳短片未見一眾主角現身，隨着宣傳片中的主觀鏡頭，令觀眾有在SNK新聞部中走了一圈的感覺。（TVB提供 /明報製圖）

無綫昨午（16日）在灣仔會展舉行《2025 TVB年中節目巡禮》，公布下半年重點劇集及綜藝節目製作，播放了9部劇集及11套綜藝節目宣傳片。活動盛况將輯錄成特備節目《2025 TVB年中節目巡禮》，並於今晚在翡翠台播出。

巡禮中播出的9部劇集宣傳片，除了黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯主演的《香港探秘地圖》，其餘8部均是全新宣傳片，包括《璀璨之城》、《模仿人生》、《俠醫》、《夫妻的博弈》、《臥底嬌娃》、《新聞女王2》，《金式森林》及《巨塔之后》則推出第二輪最新宣傳片。9部劇集中，張智霖及袁詠儀均是相隔超過10年回歸無綫參與劇集拍攝。《璀璨之城》以全員惡人為賣點，張智霖與經典劇集《衝上雲霄》的好拍檔吳卓羲飾演兄弟，再度同框鬥戲。他們為了爭奪澳門王者位置而展開一場充滿計算及血淚的角力，高海寧在劇中是張智霖的重要棋子。

袁詠儀在《模仿人生》的宣傳片中跟江美儀、張曦雯有不少對手戲。她與張曦雯聯手踏上復仇之路，其中一位目標人物是江美儀。袁詠儀與美儀其中一場交鋒戲，單靠眼神已釋放出超強勁氣場，戲味甚濃。張曦雯在劇裏有極大突破，她在其中一幕於暗紅色光影下痛苦掙扎及呼喊的鏡頭，發放出一股神秘的吸引力，加上與同樣痛苦的陳楨怡交錯出現的鏡頭，令人更好奇她與楨怡身上到底發生了什麼事。

張曦雯在劇集節目巡禮中，共擔任了《模仿人生》、《俠醫》、《璀燦之城》及《臥底嬌娃》4部劇集的女主角。她在4部劇集中有不同的定位及發揮，在《俠醫》中的角色感覺時而硬朗、時而嫵媚，與陳豪有親密互動；在《璀燦之城》中將飾演機心綠茶，為嫁入豪門不惜出賣好姊妹高海寧，令張智霖及吳卓羲兩兄弟日後捲入更大的漩渦；在《臥底嬌娃》中飾演女臥底，率領同是臥底的陳瀅及羅毓儀組女團查案深入虎穴，為配合查案，更先後換上多套多元亮麗服飾。

高海寧是《璀燦之城》、《新聞女王2》及《夫妻的博弈》的女主角，更是《夫妻的博弈》唯一女主角。《新聞女王2》的宣傳短片大膽創新，半分鐘的宣傳片未見一眾主角現身，全程以劇集首季片尾曲《Crystal Clear》為背景音樂，然後隨着宣傳片中的主觀鏡頭，令觀眾有在SNK新聞部中走了一圈的感覺。宣傳片除有文慧心因報道賊王事件拿到的獎座，更拍攝了黃宗澤、馬國明及李施嬅在劇裏的辦公室。

（即時娛樂）